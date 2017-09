Będzie nowoczesna amunicja do śmigłowców

Należąca do PGZ spółka Mesko ze Skarżyska-Kamiennej podpisała w czwartek na kieleckich targach zbrojeniowych umowy o wspólnych pracach nad amunicją z dwoma wojskowymi instytutami technicznymi - ITWL i WITU.

Porozumienie z Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjnym Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dotyczy otwarcia dialogu, rozpoczęcia wspólnych analiz i prac, które mają doprowadzić do tego, aby Mesko w możliwie najbliższym czasie uzyskało pełną zdolność do produkcji i dostarczenia amunicji do śmigłowców, znajdujących się na stanie polskiej armii - powiedział PAP prezes spółki Mesko Mariusz Kolankowski.