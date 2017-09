Wojskowe drony do komercyjnego wykorzystania

PGZ i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych podpisały w czwartek w Kielcach umowy rozwijające współpracę przy systemach latających bezzałogowców AtraxM i NeoX – poinfomowała PGZ. Umowy pozwolą na komercjalizację opracowanych przez ITWL systemów bezzałogowych statków powietrznych.

W ramach dotychczasowej kooperacji, zapoczątkowanej podpisanym w czerwcu ub. r. listem intencyjnym PGZ wspólnie z ITWL dostarczyły do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych systemy AtraxM oraz NeoX.

Przedmiotem umów, podpisanych w czwartek na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, jest wykorzystanie możliwości produkcyjnych PGZ, komercjalizacja opracowanych przez ITWL systemów, wspólne oferowanie ich potencjalnym odbiorcom takim wojsko, policja, Straż Graniczna czy BOR.

NeoX to bezzałogowy samolot o rozpiętości ok 2,6 m, przeznaczony do zastosowań cywilnych i wojskowych. Może pozostawać w powietrzu do dwóch godzin i przenosić maksymalnie dwukilogramowy ładunek. Nadaje się do obserwacji terenu, wykrywania, identyfikacji i wskazywania celu. Może przenosić różnego typu sensory, a w wersji uzbrojonej - głowicę kumulacyjną do niszczenia celów naziemnych.

AtraxM to czterowirnikowy dron pionowego startu i lądowania, całkowicie polskiej konstrukcji. Ten bezzałogowy aparat latający krótkiego jest przeznaczony do obserwacji terenu, wsparcia ognia artylerii i niszczenia obiektów naziemnych. Znajduje także zastosowania cywilne - do oceny skutków klęsk żywiołowych, kontroli i monitoringu infrastruktury oraz wspierania akcje poszukiwawczych i ratowniczych.

