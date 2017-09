Handel w niedzielę? Wkrótce decyzja

Premier Beata Szydło zadeklarowała, że jest wola, aby szybko zakończyć prace nad projektem Solidarności dot. zakazu handlu w niedzielę. Przyznała, że „wyobraża sobie”, iż posłowie PiS mogą zagłosować w tej sprawie inaczej, niż chce rząd.

Zgodnie z projektem, który trafił do Sejmu, zakaz handlu w niedziele i święta dotyczyłby większości placówek handlowych, w tym sklepów wielkopowierzchniowych. Projekt ustawy złożył w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. W jego skład wchodzi NSZZ „Solidarność” oraz inne organizacje.

Premier była pytana w czwartek w radiu RMF FM, czy posłowie PiS mogą zagłosować za zakazem handlu w każdą niedzielę, czyli inaczej niż chce rząd.

To jest oczywiście możliwe, bo to projekt, który ma swoje korzenie właśnie w Solidarności i ma bardzo duże poparcie obywatelskie. Rząd daje oczywiście opinię do tego projektu. (…). Przyjmowaliśmy już przecież takie projekty obywatelskie, których wynik przyjętych rozwiązań był inny, niż stanowisko rządowe. Więc oczywiście sobie to wyobrażam - podkreśliła premier Szydło.

Praca nad tym projektem trwa. Ja rozumiem postulaty Solidarności i rozumiem, że jest oczekiwanie, aby każda niedziela była wolna - zaznaczyła szefowa rządu.

Jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie po głosowaniu sejmowym - zobaczymy - dodała.