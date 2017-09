Nowe technologie USA są dla Polski wzorem

O programie Polska Cyfrowa, i działaniach rządu wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność kraju mówił w czwartek w Nowym Jorku wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Jego zdaniem USA w przypadku nowych technologii są dla Polski wzorem, ale też rynkiem.

Wiceminister spotkał się z przedstawicielami firm reprezentujących przemysł technologiczny oraz inwestorami. Wskazał na szybki rozwój Polski po zmianie systemu i zbliżaniu się do europejskich standardów, a w niektórych przypadkach nawet ich przekraczaniu. Uzasadniał to zwłaszcza sukcesami w dziedzinie technologii i eksportu. Mówił o wysiłkach na rzecz powszechnego dostępu do szybkiego internetu, w tym także w szkołach, a także inicjatywach edukacyjnych, jak Education Network.

W rozmowie z PAP Chorąży podkreślił, że Ameryka jest krajem stanowiącym obszar odniesienia do polskich ambicji. Nie ma bowiem nic lepszego jak Dolina Krzemowa.

Jest ona najlepszym przykładem, jak taki ecosystem, inkubator nowych technologii może działać. Punktem odniesienia jest także Nowy Jork, miasto generujące nowe pomysły i nowe idee. Współpraca między nauką, a przedsiębiorstwami przyciąga nowych ludzi. Widać też jak mechanizmy rynkowe mogą efektywnie sprzyjać rozwojowi technologii - ocenił wiceminister.

W nawiązaniu do rozwoju w Polsce startupów i innych przedsiębiorstw technologicznych podkreślił, że USA są wzorem, ale także rynkiem. Stąd też każde osiągnięcie polskiego startupu w Ameryce jest zarazem sukcesem Polski. Dlatego istotne jest, aby w USA mieć przyczółki z których można zdobywać ten rynek.

W rozwoju nowych technologii bardzo ważna jest dla nas także wymiana i doskonalenie. Stany Zjednoczone są w wielu przypadkach centrum doskonałości np. w kwestiach związanych z postępem naukowym. Kontakt z nimi jest bardzo istotny, podobnie jak kontakt z inwestorami i ośrodkami wspierającymi innowacyjność - akcentował Chorąży.

Zwrócił uwagę na korzyści płynące z przyjazdów Polaków do Ameryki w celach edukacyjnych, nabywaniu doświadczeń i przenoszeniu ich oraz doskonalenia tych wzorów w kraju. Jednocześnie podkreślił potrzebę większego rozbudzenia zainteresowania Polską amerykańskich inwestorów.

Szczególne znaczenie, dodał, miałoby wsparcie rozwoju cyfrowego, innowacyjności, aby „wrzucić gospodarkę na wyższy bieg”.

Myślę, że dzięki naszym młodym talentom i możliwościom, które są oferowane w Polsce biznesowi on sam się wybroni. Naszą rolą jest pokazywanie możliwości, w tym tego, że nasz kraj ciągle się rozwija. Chce nie tylko konkurować niskimi kosztami pracy, ale też wyjść na wyższą półkę technologiczną. Jako taki oferuje talent, możliwości i wsparcie ze strony rządu – zapewniał wiceminister.

Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji (WPHI) polskiego konsulatu zaprosił na czwartkowe spotkanie „Polska cyfrowa - nowe rozwiązania biznesowe”. m.in przedstawicieli takich firm jak Google, Facebook, Onwelo Inc., Inc.PricewaterhouseCoopers(PwC) oraz Accenture.

Ważne jest dla nas budować pomost, networking, między Ministerstwem Rozwoju odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze, a firmami amerykańskimi. Zaprosiliśmy także inwestorów, osoby z obszaru Private Equity (inwestycji kapitałowych stanowiących zewnętrzne źródło finansowania spółek niedopuszczonych do obrotu publicznego) rozważające inwestowanie w Polsce - powiedziała PAP szefowa WPHI konsul Sabina Klimek.

Pośród przybyłych na spotkanie inwestorów był Jacob H. Yahiayan z Continental Advisory Service, LTD z siedzibą m.in. w nowym gmachu World Trade Center. Powiedział PAP, że jego firma inwestowała dotychczas m.in. w Montenegro i Armenii, a teraz jej uwaga skupiła się także na Polsce m.in. dzięki kontaktom z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

Aktywnie się tym interesujemy i szukamy możliwości w zakresie inżynierii, czy opieki zdrowotnej. Czujemy, że Polska jest raczej unikalnym krajem, a traktuję to jako komplement. Ma dobre talenty, gospodarkę, dość dużą populację. Mamy nadzieję, że Polska stanie się dla nas, z naszej perspektywy, regionalnym centrum - mówił Yahiayan.

Na podst. PAP