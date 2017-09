Gaz- System chce jak najszybciej rozbudować terminal LNG

Umowę z duńskim Energinetem dotyczącą budowy i eksploatacji gazociągu Baltic Pipe chcemy wynegocjować i podpisać w przyszłym roku - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień. Dodał, że jest wola obu stron, by tak się stało

Po procedurze Open Season i po podpisaniu kontraktów musimy przejść testy ekonomiczne na podstawie reguł zatwierdzonych przez regulatorów obu krajów, musimy też posiadać zgody korporacyjne. To standardowe procesy, które muszą zapaść po obu stronach. Jeśli umowę podpiszemy w grudniu 2018 r., będzie mieścić się to w założeniach; jeśli podpiszemy ją wcześniej, to będzie jeszcze lepiej - powiedział