Do huraganu Irma dołączył Jose i Katia

Huragan Irma dotarł w czwartek wieczorem, czasu lokalnego w pobliże należacych do W. Brytanii wysp Turks and Caicos i przesywa się na północny zachód. Do Wysp Zawietrznych na Morzu Karaibskim zbliża się huragan Jose a w Zatoce Meksykańskej przybiera na sile huragan Katia

Jak poinformowało amerykańskie Centrum ds. Huraganów w Miami, Irma wciąż zaliczana jest do najwyższej 5 kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona a szybkość jej wiatru wynosi ok. 280 km/godz.

Według prognoz Irma pozostanie bardzo silna jeszcze przez kilka najbliższych dni. Obecnie znajduje się w odległości 65 km na południowy zachód od wyspy Grand Turk i przesuwa się na północny zachód, w kierunku Florydy z szybkością ok. 26 km/godz.

Irma dotychczas zabiła na karaibskich Wyspach Zawietrznych co najmniej 14 osób i wyrządziła olbrzymie zniszczenia. Najbardziej spustoszone zostały wyspy Saint Martin/Sint Maarten, Barbuda oraz brytyjskie i amerykańskie Wyspy Dziewicze. Żywioł wyrządził też poważne zniszczenie w Dominikanie i Haiti.

Na Florydzie, gdzie Irma oczekiwana jest w nocy z piątku na sobotę, trwa masowy eksodus mieszkańców południowej części półwyspu. Władze zarządziły obowiązkową ewakuację mieszkańców Key West - łańcucha wysepek na południowo zachodnim krańcu Florydy oraz terenów na południe od jeziora Okeechobee. Władze obawiają się, że jezioro, będące największym zbiornikiem słodkiej wody na Florydzie, może zalać najbliższe tereny.

Gubernator Florydy Rick Scott zarządził zamknięcie wszystkich szkół i uniwersytetów w całym stanie do najbliższego poniedziałku. Ich budynki mogą być bowiem potrzebne do utworzenia w nich tymczasowych schronisk.

Władze Florydy nie wykluczają, że konieczne będzie wyłączenie elektrowni atomowych jeśli grozić im będzie poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia.

Na atak żywiołu przygotowują się też stany Georgia i Wirginia.

Pięciu byłych prezydent USA - Barack Obama, George H. W. Bush, George W.Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter podjęło wspólną inicjatywę zbierania funduszy na pomoc dla ofiar huraganu Harvey.

Tymczasem nowy huragan Jose, który uformował się nad Atlantykiem nabiera siły i został w czwartek zaliczony do kategorii 3 z szybkością wiatru 195 km/godz. Huragan zbliża się do Wysp Zawietrznych w tempie ok. 30 km/godz. Obecnie odległy jest od nich o ok. 600 km na wschód.

Huragan Katia, który powstał nad Zatoką Meksykańską, przesuwa się powoli w kierunku wybrzeża Meksyku w rejonie Vera Cruz i przybiera na sile. Nie powinien on - według prognoz - znacząco zmienić swojej pozycji w ciągu najbliższych godzin.

