Trump nie wyklucza opcji militarnej

Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy po spotkaniu z emirem Kuwejtu Sabahem al-Ahmadem al-Dżabirem as-Sabahem

Korea Płn. zachowuje się źle. To musi się skończyć - oznajmił Trump, odnosząc się do sytuacji w Pjongjangu, który w niedzielę przeprowadził test nuklearny.Operacja militarna to z pewnością jakaś opcja. Czy jest nieunikniona? Nic nie jest nieuniknione (…). Wolałbym uniknąć rozwiązania militarnego, ale jest to z pewnością coś, co może się wydarzyć - mówił Trump.