Europejskie indeksy poniżej kreski

Zyskuje jedynie 1 z 19 sektorów z indeksu Stoxx 600. Kursy akcji 105 spółek idą w górę, a 459 stracą. Na plusie akcje m.in. Intrum Justitia +1,7 proc., DSV +1,4 proc., Kerry group +1,1 proc. i EXOR +1,1 proc. Wyprzedaż akcji dotknęła m.in. Hermes International -4,1 proc., Aeroports de Paris -3,3 proc., Akzo Nobel -2,7 proc. i Peugeot -2,6 proc. Inwestorzy oceniają jeszcze czwartkowe decyzje EBC.

W czwartek Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła podstawowe stopy procentowe i parametry programu skupu aktywów bez zmian. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio, 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,40 proc.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdziła, że zakupy aktywów netto mają być prowadzone na obecnym poziomie 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej - w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu.

Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest przygotowana na zwiększenie skali programu i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia - napisano w czwartkowym komunikacie EBC.

Na konferencji po posiedzeniu EBC Mario Draghi, prezes banku, ocenił, że zmienność euro w ostatnim czasie jest źródłem niepewności. Dodał, że EBC przedyskutuje przyszłość QE jesienią. Draghi powiedział, że kurs walutowy musi być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Stwierdził, że inflacja stopniowo zmierza do celu, zaś inflacja bazowa w ostatnich miesiącach lekko wzrosła, choć pozostaje na stabilnym poziomie.

Draghi dodał, że „znacząca” akomodacja monetarna ze strony banku centralnego jest wciąż potrzebna oraz że EBC przedyskutuje przyszłość programu QE jesienią. Prezes EBC powtórzył, że w razie potrzeby, EBC jest gotowy do zwiększenia skali programu skupu aktywów.

Gracze rynkowi zastanawiają się też, czy w tym roku możliwa jest jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych. Prezes Fed w Nowym Jorku William Dudley powtórzył, że konieczne jest kontynuowanie podwyżek stóp procentowych. Przyznał, że Fed może będzie musiał przemyśleć sprawę modelu inflacyjnego Fed.

Esther George, prezes Fed z Kansas City, stwierdziła, że nadszedł czas aby kontynuować podwyżki stóp procentowych. Dodała, że FOMC zobowiązał się do bardzo stopniowego podwyższania stóp procentowych. „Myślę, że jest to właściwe”. Oceniła, że inflacja w USA pozostaje stosunkowo niska, ale się tym zbytnio nie martwi. „Niska inflacja jest rzeczywiście pomocna pod wieloma względami dla konsumentów, co zwiększa siłę nabywczą” - oceniła George.

Z kolei Loretta Mester, prezes Fed w Cleveland oceniła, że Rezerwa Federalna powinna trzymać się swojego planu stopniowego podnoszenia stóp procentowych, by uchronić gospodarkę USA od przegrzania i zapobiec powstawaniu nierównowag finansowych. Mester oświadczyła, że Fed po uruchomieniu procesu zmniejszania sumy bilansowej nie będzie co miesiąc analizował jego przebiegu.

Najbliższe posiedzenie Fed zaplanowano na 19-20 września. W piątek na rynku są już wskaźniki makro z wielu gospodarek.

Produkt Krajowy Brutto Japonii wzrósł w II kw. 2017 r. o 2,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - poinformowało w komunikacie biuro rządowe w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano wzrost na 4,0 proc., a analitycy prognozowali +2,9 proc. Eksport Chin wzrósł w VIII o 6,9 proc. w juanach, a w dolarach wzrósł o 5,5 proc.

Eksport Niemiec z kolei wzrósł w lipcu o 0,2 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po spadku miesiąc wcześniej o 2,7 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny.

Analitycy spodziewali się wzrostu o 1,3 proc.

Import mdm wzrósł o 2,2 proc., po spadku miesiąc wcześniej o 4,4 proc., po korekcie z -4,5 proc. - podali statystycy. Tu oczekiwano wzrostu o 2,8 proc.

Z kolei produkcja przemysłowa we Francji wzrosła o 0,5 proc. w lipcu mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 1,1 proc. - poinformował urząd statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji przemysłowej mdm o 0,5 proc.

W ujęciu rok do roku produkcja przemysłowa wzrosła o 3,7 proc., po wzroście o 2,4 proc. Tu oczekiwano wzrostu o 3,6 proc.

O 10.30 Brytyjczycy podadzą wyliczenia dotyczące produkcji przemysłu w lipcu. O 16.00 na rynku pojawią się dane o zapasach hurtowych w USA w lipcu. Wcześniej, o 14.45 rozpocznie się wystąpienie prezesa Fed z Filadelfii Patricka Harkera. Na giełdach paliw w piątek ceny ropy w Nowym Jorku lekko rosną, a cały ten tydzień może być pierwszym od lipca zakończonym zwyżką notowań surowca, na razie o 4,1 proc. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 49,23 USD, po zwyżce o 14 centów.

Miedź na LME w Londynie tanieje o 1,0 proc. do 6.831,00 USD za tonę, podczas gdy wcześniej zyskiwała 0,3 proc.Kurs euro zwyżkuje o 0,32 proc. do 1,2061 USD. Złoto drożeje o 0,4 proc. do 1.355,20 USD za uncję.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.15

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3445,19 -0,07 0,04 -2,00 DAX Niemcy 12288,24 -0,07 1,20 -0,03 FTSE 100 W.Brytania 7387,04 -0,13 -0,69 -2,06 CAC 40 Francja 5105,53 -0,18 -0,35 -2,17 IBEX 35 Hiszpania 10137,50 0,12 -1,82 -5,56 FTSE MIB Włochy 21735,45 0,06 -0,56 -1,42

MW, PAP Biznes, Bloomberg