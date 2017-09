Orban: Musimy zmienić decyzję o relokacji imigrantów

Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział prowadzenie przez jego kraj walki politycznej o zmianę unijnej decyzji dotyczącej obowiązkowej relokacji imigrantów. Dodał, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w tej sprawie trzeba przyjąć do wiadomości

Dotąd prowadziliśmy walkę prawną. Teraz zamiast prawnej musimy prowadzić walkę polityczną i zmienić tę decyzję unijną oraz zmusić różne instytucje unijne do powiedzenia, że podjęta przez nie decyzja była zła, niemożliwa do zrealizowania, a państwa członkowskie nie mogą i nie chcą jej zrealizować. Nie tylko my jej nie realizujemy w UE, lecz także inni - oświadczył Orban w porannej audycji w Radiu Kossuth.