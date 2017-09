2 mln zł na "Dobry pomysł"

Są pieniądze dla wynalazców, pomysłodawców innowacyjnych projektów, by mogli zrealizować swoje przedsięwzięcia - powiedziała PAP wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Z myślą o nich ruszy pilotaż projektu „Dobry pomysł”. Dodała, że budżet programu to 2 mln zł.

„Dobry pomysł” to projekt, który adresujemy do osób, które mają ciekawe pomysły biznesowe, interesujące wynalazki, patenty i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Mnóstwo tego typu ludzi w różnym wieku przychodzi zarówno do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jak i wielu ministrów i mówi: mamy coś, co może zrewolucjonizować transport czy ochronę zdrowia, ale nie wiedzą, z jakich środków i gdzie mogą z nich skorzystać - wskazała w rozmowie z PAP wiceminister rozwoju.

Jak dodała, to nie są właściciele firm. Nie są zatem beneficjentami np. programów NCBR. Dotychczas nie mieliśmy dla nich odpowiedniego miejsca, właściwego okienka - wyjaśniła. Stąd projekt „Dobry pomysł” opracowany w Ministerstwie Rozwoju i Polskim Funduszu Rozwoju, który ma dać tego typu osobom wsparcie na początek. Po pierwsze, ocenę czy rzeczywiście dany pomysł jest dobry, czyli czy coś podobnego na świecie już istnieje.

Jak wskazała Emilewicz, jeśli potencjał rynkowy rzeczywiście w takim projekcie się znajduje, eksperci udzielą wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, do tego, aby napisać wstępny biznesplan takiego przedsięwzięcia. Pomogą założyć działalność gospodarczą, jeśli będzie to wymagane, bądź połączą - bo na to też są i pieniądze, i kompetencje - z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Wreszcie, pokażą, z którego programu ze środków europejskich taki zespół może skorzystać, by rozwinąć swój projekt. Skierują go np. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, by tam wskazano im konkretne programy oraz środki na napisanie wniosku - wyjaśniła wiceminister Emilewicz.

Nabór wniosków rusza 18 października. Operatorem programu będzie Polski Fundusz Rozwoju (PFR) we współpracy z Fundacją Zaawansowanych Technologii, INVESTIN, Fundacją Centrum Innowacji FIRE. Wszystkich informacji będzie można szukać na stronach PFR.

Specjaliści od oceny projektów będą rekrutowani z zewnątrz. Program opiera się na elastycznym modelu.W zależności od projektu, tematu, potrzeb będą rekrutowani specjaliści z uczelni, z branży biznesowej, z firm doradczych - powiedziała Emilewicz.

MW, PAP