PFR wesprze młodych wynalazców

Polski Fundusz Rozwoju uruchomi 18 października platformę internetową, która umożliwi młodym wynalazcom zgłaszanie swoich pomysłów w celu wprowadzenia ich produktów na rynek – mówił Paweł Borys, prezes PFR, podczas prezentacji programu „Dobry Pomysł”.

„Dobry Pomysł” to program resortu rozwoju i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), którego zadaniem ma być wspieranie młodych wynalazców i innowatorów. Program ma dysponować budżetem w wysokości 2 mln zł.

Dobry Pomysł jest dla tych, którzy, dlatego, że nie są właścicielami firm, nie mogli ubiegać się o środki z różnych programów operacyjnych np. z PARP-u czy NCBR-u – mówiła Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

Dodała, że specjaliści udzielą wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, m.in. aby napisać wstępny biznesplan takiego przedsięwzięcia. Pomogą założyć działalność gospodarczą, jeśli będzie to wymagane, bądź połączą z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Skierują go np. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, by tam wskazano im konkretne programy oraz środki na napisanie wniosku – wyjaśniła wiceminister rozwoju.

Prezes PFR zapowiedział, że w październiku ruszy platforma, za pomocą której będzie można wypełnić formularz. Oferujemy m.in. pomoc w przygotowaniu dokumentów czy strategii komercjalizacji produktu

Osobom, które mają pomysł, dobry patent i mają problem z tym, jak poruszać się w gąszczu przepisów czy oferowanych możliwości, oferujemy wsparcie, żeby te ich produkty, pomysły miały szansę trafić na rynek – informował szef PFR.

I dodał, że zadaniem „Dobrego Pomysłu” jest także promocja, polskich innowacji za granicą w tym w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii.

Po to, aby jak najwięcej pomysłodawców przyjechało do Polski i tutaj realizowało swoje pomysły na produkty i otwierali nowe przedsiębiorstwa - mówił szef PFR.

Borys podkreślił, że podpisana w piątek umowa rozpoczyna realizację projektu „Dobry pomysł” w ramach szerszego programu „Start in Poland”, którego - jak mówiła wiceminister rozwoju - celem jest wspieranie „młodych przedsiębiorców, startujących ze swoimi pomysłami w biznesie”.

Jak mówiła Emilewicz - w ramach „Dobrego Pomysłu” - eksperci wskażą młodym innowatorom, z którego programu ze środków europejskich można skorzystać, by rozwinąć swój projekt.

Zakładamy, że w ramach tego projektu pozyskamy ok. 350 zgłoszeń, z czego szacujemy, że 1/3 zostanie dogłębnie przeanalizowana, a ok. 35 z nich będzie zrealizowanych – mówił Borys.

Jak dodał, „chcemy, aby zgłaszane projekty - w ramach tego programu - mieściły się w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w sektorach ważnych z punktu widzenia budowania konkurencyjności gospodarki, która jest wśród podstawowych filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Nabór wniosków zacznie się 18 października. Operatorem programu będzie PFR we współpracy z Fundacją Zaawansowanych Technologii, INVESTIN, Fundacją Centrum Innowacji FIRE.

W Polsce w 2016 r. było ok. 2.700 start-upów. Jak informuje resort rozwoju, powołując się na raport „Polskie Startupy 2017”, 68 proc. kapitału polskich startupów, to środki własne. Z danych Fundacji Startup Poland wynika, że 3/4 startupów w Polsce myśli o pozyskaniu zewnętrznego kapitału. Zdobywanie funduszy jest dla startupów jednym z najważniejszych czynników rozwoju. Głównymi źródłami finansowania, po które planują sięgać polscy innowatorzy, to fundusze Venture Capital, dotacje z UE czy program „Aniołowie Biznesu”.

Według raportu KPMG „Rynek private equity (PE) w Polsce 2016” Polska jest jednym z najważniejszych rynków dla funduszy PE w tej części Europy. Kluczową rolę dla funduszy PE odgrywają inwestycje typu Venture Capital. W 2015 r. odpowiadały

Jedną z szans na wejście na rynek dla startupów są akceleratory. To instytucje, których zadaniem jest wspieranie firm rozpoczynających prowadzenie biznesu. Swój akces do współpracy z akceleratorami dla startupów zgłaszają największe polskie firmy. Poza PKO BP jest także PKN Orlen, PGNiG czy Poczta Polska.

Jak mówił, po rozstrzygnięciu zeszłorocznego konkursu Scale-Up, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju „Mamy w Polsce wielu utalentowanych, innowacyjnych przedsiębiorców. Widać jednak z ich strony potrzebę wsparcia finansowego i merytorycznego, a także w zakresie nawiązywania kontaktów. Temu służą programy akceleracyjne w ramach Scale Up, które wraz z innymi instrumentami finansowania innowacji tworzą kompleksową ofertę dla młodych innowacyjnych firm”.

W listopadzie ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs Scale Up, którego celem było wyłonienie najlepszych programów akceleracyjnych dla startupów, 10 firm uzyska 60 mln złotych dofinansowania na realizację wsparcia dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw.

