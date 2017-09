90,5 tys. wniosków o emeryturę w tydzień

W ciągu tygodnia ZUS przyjął 90,5 tys. wniosków od osób ubiegających się po raz pierwszy o emeryturę - poinformowała w Gorzowie Wlkp. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W jej ocenie to znakomity start reformy

ZUS szacuje, że w związku z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego wzrost liczby emerytur wypłacanych na koniec roku wyniesie ok. 331,3 tys., przy założeniu, że na emeryturę przejdzie ok. 82 proc. uprawnionych.

Szefowa resortu rodziny podziękowała prezes i pracownikom ZUS za „wzorowe wdrożenie pierwszego okresu” reformy. Zaznaczyła, że jest to dopiero jeden z etapów jej wdrażania. Następnym będzie analiza wniosków i wydawanie decyzji o przyznaniu emerytury.

Odnosząc się do danych z Gorzowa Wlkp., Rafalska mówiła, że w tym mieście dodatkowo uprawnionych do przejścia na emeryturę na nowych zasadach jest ok. 4 tys. osób, a przyjęto 700 wniosków, co daje niższą średnia niż w ujęciu krajowym.

Minister przypomniała, że każdy przepracowany rok po osiągnięciu wieku emerytalnego powoduje wzrost przyszłej emerytury o 8 proc., co jest zachętą do pozostania aktywnym zawodowo. Zaznaczyła jednocześnie, że wybór należy do konkretnej osoby, to ona decyduje czy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego czuje się na siłach i ma chęć do dalszej pracy.

Wszyscy są niezwykle ciekawi ile z tych osób dodatkowo uprawnionych powie: zostaję jednak w pracy, bo każdy przepracowany rok to jest trochę więcej tej emerytury. Za każdy rok emerytura rośnie nam o 8 proc. Nie ma tego w żadnym innym kraju europejskim - mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn wejdą w życie 1 października. Jest to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Wnioski emerytalne o przejście na emeryturę według nowych zasad można składać od 1 września.

Podczas konferencji w Gorzowie minister rodziny mówiła także o programie Rodzina 500+. Poinformowała, że w pierwszym terminie, wg danych z końca sierpnia, gwarantującym płynność otrzymywania świadczenia, wnioski złożyło ponad 80 proc. uprawnionych, w tym było 580 tys. złożonych drogą elektroniczną.

W Lubuskiem złożono 76 proc. tych wniosków, trochę mniej niż średnia krajowa, ale być może rodziny wolą otrzymać skumulowane świadczenia - powiedziała minister Rafalska.

PAP, MS