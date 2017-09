LW Bogdanka polepsza wyniki i spłaca długi

Bogdanka, która należy do grupy Enea, odnotowała 43,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 20,51 mln zł zysku rok wcześniej

Zysk operacyjny wyniósł 58,13 mln zł wobec 18,58 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 138,82 mln zł wobec 104,03 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 436,92 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 428,38 mln zł rok wcześniej.

Jednocześnie jak poinformował prezes LW Bogdanka Krzysztof Szlaga produkcja węgla handlowego wzrosła o 9,5% r/r do 2 136 tys. ton w II kw. 2017 r.W I półroczu produkcja wyniosła 4 558 tys. ton i była o 6,4% wyższa r/r.

Sprzedaż węgla handlowego w II kw. wzrosła o 3,6% r/r do 2 273 tys. ton, a w I półroczu wzrosła o 6,5% do 4 662 tys. ton.

Zapasy na koniec okresu wynosiły 21 tys. ton i były o 84,3% niższe r/r, podano także.

W I poł. 2017 r. spółka miała 112,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 74,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 902,09 mln zł w porównaniu z 848,95 mln zł rok wcześniej.

EBITDA za I półrocze 2017 r. wyniosła 318,64 mln zł wobec 277,38 mln zł rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 114,97 mln zł wobec 69,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak mówił podczas konferencji prasowej Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka, lepszy wynik EBIDTA to efekt powiększenia wyrobisk o 15 km przez pierwsze półrocze.

Przez kolejne 6 miesięcy powiększymy je o kolejne 15 km. Oznacza to, że zabezpieczamy przyszły poziom wydobycia zgodnie z ogłoszoną strategią. Ta zakłada, że chcemy średnio produkować w perspektywie 5-6 lat, ok. 9,2 mln t. węgla. Aby osiągnąć takie wyniki musimy przygotowywać 30 km. wyrobisk rocznie - dodał prezes Szlaga.

Szef Bogdanki zapowiedział również spłatę 300 mln zł długu w przyszłym roku, co wg jego wyliczeń oznacza spłatę co kwartał ok. 75 mln zł.

Już w tym roku spłaciliśmy obligacje o wartości 300 mln zł dzięki większej ilości sprzedanego węgla i poprawie ceny w ujęciu półrocznym. Przygotowujemy się w dłuższej perspektywie czasu do inwestycji związanych z rozbudową kopalni Opole-Ostróow - mówił Szlaga.

Nie bez znaczenia dla firmy będzie spodziewany niewielki wzrostu cen w 2018 r - dodał Szlaga podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że 90 proc. sprzedaży spółki odbywa się poprzez kontrakty z formułami cenowymi opartymi o indeksy, które wskazują na taki właśnie scenariusz.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.