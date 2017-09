WIG 20 kończy tydzień pod kreską. mWIG 40 na plusie

Grupa CCC przeprowadziła emisję akcji w ramach kapitału docelowego, by zoptymalizować strukturę kapitałową. Większość środków z emisji planuje przeznaczyć na rozwój sieci sklepów, a także na e-commerce - poinformował PAP Biznes wiceprezes CCC Marcin Czyczerski. Nie wykluczył powrotu do planów emisji obligacji zamiennych w długim terminie.

Ursus liczy na to, że strata spółki Ursus-Bus, która pociągnęła w dół wyniki całej grupy w pierwszej połowie roku, zmniejszy się do końca 2017 - poinformowała wiceprezes Monika Kośko. Jeszcze w 2017 roku spółka może otrzymać zaliczkę z kontaktu w Zambii. Do końca 2018 roku chce przenieść produkcję z zakładu w Dobrym Mieście do Lublina.