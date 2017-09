PKO TFI umacnia pozycję - fuzja zwiększy skalę operacji

Lepsza oferta i większa skala działania - to spodziewane skutki fuzji PKO TFI z przejmowanym przez Grupę PKO Banku Polskiego KBC TFI. PKO Bank Polski podpisał właśnie umowę nabycia od KBC Asset Management 100% akcji w KBC TFI przez spółkę zależną PKO – PKO BP FINAT Sp. z o.o.

Ogłoszona transakcja ma charakter warunkowy. Do jej finalizacji, planowanej w pierwszym kwartale 2018 roku, konieczne jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i brak sprzeciwu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

PKO TFI, działające w Grupie PKO Banku Polskiego, z aktywami o łącznej wartości 23,2 mld zł, już obecnie jest liderem polskiego rynku funduszy detalicznych. Natomiast KBC TFI, wedle stanu na koniec lipca 2017 roku, zarządzało aktywami o wartości 4 mld zł. Docelowo towarzystwa funduszy inwestycyjnych działające w ramach Grupy PKO Banku Polskiego zostaną połączone.

Strategia Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego zakłada rozwój zarówno organiczny, jak i poprzez fuzje i przejęcia. Uważnie śledzimy to, co się dzieje na rynku i staramy się jak najlepiej wykorzystać nadarzające się okazje do umocnienia pozycji naszych spółek zależnych w poszczególnych segmentach rynku finansowego. Przejęcie KBC TFI dodatkowo wzmocni naszą zdolność do oferowania klientom różnorodnych i atrakcyjnych form inwestowania. Z kolei klienci przejmowanego TFI, zachowując dotychczasową jakość obsługi, zyskają dostęp do kompleksowej oferty Grupy PKO - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.