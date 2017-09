Twoi kontrahenci sprawdzą Cię w urzędzie? O co chodzi skarbówce?

Fiskus będzie mógł udzielać kontrahentom podatników niektórych informacji o nich; nie będzie to naruszeniem tajemnicy skarbowej - przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, którą we wtorek ma zająć się rząd.

Projekt ten znalazł się w porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Przewiduje on, że dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być dokumenty zgromadzone w ramach działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta ma wyeliminować - jak napisano w uzasadnieniu do projektu - wątpliwości i możliwość negowania przez podatników wykorzystania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych.

Przygotowane przez resort finansów zmiany umożliwiają też udzielenie kontrahentowi - na jego wniosek - niektórych informacji o podatniku. Informacje te nie będą objęte tajemnicą skarbową.

Chodzi o informacje o niezłożeniu przez podatnika deklaracji podatkowej; nieujęciu w niej istotnych informacji, niedokonaniu zapłaty podatku.

Projekt reguluje tryb udzielania tego typu informacji. W uzasadnieniu do projektu napisano, że o stosowne zaświadczenie będzie się mógł starać każdy, kto jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i spełnia określone warunki. Wydanie zaświadczenia ma podlegać opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Resort finansów wyjaśnia, że wprowadzenie tych przepisów ma na celu z jednej strony ochronę podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów, a z drugiej strony ma wprowadzić procedurę rzetelnej oceny potencjalnych kontrahentów. Ponadto - jak wskazano - zmiana umożliwi podatnikom uzyskanie informacji o sytuacji podatkowej kontrahentów.

Projekt przewiduje, że zmiany miałyby wejść w życie 30 dni od ogłoszenia.

W wersji projektu, którą we wtorek zajmie się rząd nie ma przepisów zobowiązujących banki do przekazywania fiskusowi w systemie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego dobowych wyciągów z rachunków przedsiębiorców (tzw. JPK_WB). Obowiązek ten nie dotyczyłby najmniejszych firm. Pierwotnie planowano, że zmiany te miały wejść w życie od września br. Propozycje te nie podobały się środowisku bankowemu. Protestował przeciw nim m.in. Związek Banków Polskich, twierdząc, że banki nie zdążą przygotować się do raportowania na 1 września.

MW, PAP