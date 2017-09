Przyspieszenie w programie Mieszkanie Plus

Pierwsze 96 mieszkań, budowanych w ramach programu Mieszkanie plus, oddamy w marcu 2018 roku - powiedział PAP prezes jarocińskiego TBS Jerzy Wolski. Dodał, że obecnie jest już ponad 640 chętnych do zamieszkania, listy zostaną zamknięte 15 września

Jesteśmy już na półmetku prac, trwa krycie dachów, zaczęliśmy także prace wewnątrz” - powiedział prezes Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (JTBS). Dodał, że na budowie „pracują już elektrycy i hydraulicy, trwa także korytowanie terenu wokół domów, pod kostkę brukową i zagospodarowanie terenu”.

„Pierwsze 96 mieszkań oddamy na koniec marca 2018 roku” - dodał Wolski. Kolejne oddania zaplanowano na maj (120 lokali) i czerwiec (42 mieszkania).

W wrześniu tego roku ruszymy z budową kolejnych 108 mieszkań, zostało nam tylko dokapitalizowanie Spółki Celowej Jarocin Municypalny 1” - powiedział. Wyjaśnił, że spółka ta została utworzona przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK i JTBS do realizacji tych inwestycji. Budową - jak poinformował prezes - zajmie się firma Family House z Poznania. 108 mieszkań trafi do lokatorów na przełomie września i października 2018 roku.

Łącznie w ramach programu Mieszkanie plus w Jarocinie powstanie 366 mieszkań. „W tej chwili mamy ponad 640 wniosków, z tego około 100 spoza gminy. Wnioski przyjmujemy do 15 września. Po tym terminie planujemy weryfikację zgłoszeń, listę mieszkańców ogłosimy w grudniu” - dodał Wolski.

Inwestycja jest realizowana w trzech lokalizacjach - w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej i ul. Leszczyce oraz w Siedleminie. Mieszkania będą budowane „pod klucz” w dwóch opcjach: 35,6 oraz 55,1 m kw. Mieszkania będą posiadały ogrzewanie indywidualne - gazowe. Cena za czynsz ma wynosić 10-12 zł za m kw. Cena czynszu będzie zależna od lokalizacji mieszkań.

Zgodnie z założeniami, Mieszkanie plus w Jarocinie będzie mogła wynająć osoba, która nie ma tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Ponadto, przyszły najemca musi wypełnić i złożyć wniosek oraz wykazać, że stać go na terminowe opłacanie czynszu. Przyszły najemca będzie musiał też wnieść kaucję w wysokości 12-krotności czynszu, w przypadku większego lokalu będzie to ok. 7 tys. zł.

Program Mieszkanie plus składa się z części komercyjnej, realizowanej przez BGK Nieruchomości, oraz części regulowanej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), która wchodzi w życie 11 września br.

W części komercyjnej jest przygotowywanych obecnie ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. mieszkań jest już w budowie. Wartość inwestycji, przygotowywanych przez BGK Nieruchomości, przekracza 2 mld zł.

Obecnie BGKN ma do dyspozycji 5 mld zł, ale według deklaracji to dopiero początek - potencjał inwestycyjny funduszu może wynieść docelowo nawet kilkadziesiąt miliardów złotych.

Kolejnych 186 mieszkań w ramach programu, realizowanego przez BGKN, zostanie oddanych do użytkowania w czerwcu 2018 roku w Białej Podlaskiej. W połowie lipca było tam 740 chętnych na M+. Ponadto BGKN realizuje już inwestycje m.in. w Jarocinie, Wałbrzychu, Pruszkowie, Gdyni.

