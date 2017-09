Putin dostał wybór: albo manewry Zapad, albo powrót do G8

Szef niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) Christian Lindner powiedział tygodnikowi „Focus”, że jeśli Rosja zrezygnuje z manewrów wojskowych Zapad, to Zachód powinien umożliwić jej powrót do grupy najbardziej uprzemysłowionych państw świata G8

Jeżeli Rosja zrezygnuje z manewrów, które stanowią zagrożenie dla naszych wschodnioeuropejskich partnerów, to byłby to powód do ożywienia grupy G8 - powiedział Lindner w wywiadzie dla „Focusa”.