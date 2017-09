Takich wygranych jeszcze nie było! Rusza Eurojackpot

Jeśli dla kogoś możliwe wygrane w Lotto w kraju wydawały się zbyt niskie, właśnie ruszyła sprzedaż loterii Eurojackpot. Do wygrania nawet 90 000 000 euro (375 000 000 zł).

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu i ogromnych wygranych pieniężnych. Do tej pory dostępna w 17 krajach, która została uruchomiona w marcu 2012 roku w Niemczech, Danii, Estonii Finlandii, Holandii i Słowenii. Potem sukcesywnie zwiększała się liczba krajów europejskich, w których można było spróbować szczęścia w tej grze. W końcu dotarła do Polski.

375 000 000 zł / autor: Maksymilian Wysocki

Najwyższe wygrane w historii loterii padły dwa razy z rzędu w ostatnich dwóch latach - 90 mln euro w Niemczech rok temu i 90 mln euro w Czechach dwa lata temu. Dla porównania, najwyższa wygrana w Lotto miała miejsce w marcu tego roku i wyniosła ponad 36 mln zł (dokładniej 36 726 210,20 zł).

Od lat otrzymywaliśmy sygnały od naszych graczy, którzy podróżując po Europie mieli okazję zagrać o ogromne kwoty w europejskiej grze liczbowej i chcieliby, żeby w końcu taki produkt trafił do Polski - mówi Grzegorz Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego i dodaje: Wcześniej ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogło tak się stać. Po tegorocznej nowelizacji ustawy o grach hazardowych szybko wzięliśmy się do pracy, by móc w końcu sprostać tym oczekiwaniom. Efekt właśnie widzimy – po niespełna pół roku wprowadzamy do Polski grę Eurojackpot, gdzie zagramy o naprawdę niewyobrażalne wygrane- zaznacza Olgier Cieślik.

Faktycznie, maksymalna pula na wygrane I stopnia to wspomniane 90 000 000 euro, czyli 375 000 000 zł. Co też ciekawe, minimalna gwarantowana pula wygranych I stopnia to 10 000 000 euro (41 700 000 zł), a wygranych II stopnia może wynieść nawet 2 000 000 zł.

Tak wysokie wygrane na tak wielu rynkach są możliwe dzięki temu, że każdy los jest tak naprawdę podwójnym zakładem – w ramach jednego zakładu, jeden rachunek prawdopodobieńtwa dotyczy wyboru 5 z 50 liczb, drugi z osobnego wyboru 2 z 10 liczb w ramach tego samego zakładu. Jeśli ktoś myślał, że ma system na „totka”, to teraz ma podwójną zagadkę.

Kupony Eurojackpot / autor: Maksymilian Wysocki

Rachunek prawdopodobieństwa dla wygranej pierwszego stopnia w Eurojackpot to 1 : 95 344 200. Ostatnieo, 12. Stopnia to 1 : 42 (2 liczby z 50, 1 z 10). Dla porównania w Lotto trafienie „szóstki”, to prawdopodobieństwo 1:13 983 816, a trafienia „trójki”, to ok. 1:57.

Chętnych do złamania „kodu” pewnie nie zabraknie, tak samo, jak nie brakuje oszustów, którzy podszywają się pod loterię Eurojackpot, jak i pod losowania Lotto w internecie. Dlatego Totalizator Sportowy prosi graczy o szczególną ostrożność i dodaje, że tylko Totalizator Sportowy jest legalnym przedstawicielem gry Jackpot w Polsce, a strony www jeszcze do takiej gry nie stworzył.

Te strony do gry w Eurojackpot, jak i innych naszych losowań, nie są stronami Totalizatora. Są stronami niewiadomego pochodzenia. Nawet jeśli tak się nazywają tak, jak gry losowe z portfela lotto lub Eurojackpot. Są to inne działania nielegalne – mówi Aida Bella, rzecznik Totalizatora Sportowego.

Dla przykładu, strona https://www.eurojackpot.org/pl/ ma ok. 1 800 000 odwiedzin w miesiącu [dane: SmiliarWeb], a nie jest w żaden sposób związana z Totalizatorem. Podobnie https://www.lottoland.pl/ i jak wiele stron, pozwalających „puścić totka” przez internet.

Osoby, które byłyby zainteresowane grą poprzez wymienioną przez Pana stronę po pierwsze nie mają żadnych gwarancji na wypłatę wygranych, po drugie robiłyby by to niezgodnie z prawem, bowiem działalność firmy Lottoland w Polsce jest nielegalna, co zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów - dodaje rzecznik.

Na ogół podobne strony tak naprawdę oferują wyłącznie możliwość zawierania zakładów bukmacherskich polegających na typowaniu liczb. Innymi słowy, osoby zainteresowane naszym produktem nie biorą więc w ogóle udziału w grze liczbowej Eurojackpot – organizowanej przez konsorcjum loterii z 17 krajów, w tym od 9 września przez Totalizator Sportowy na terenie Polski.

Nie można grać przez Internet w zakłady Lotto. Nadal w Polsce nie ma możliwości grania przez Internet w produkty Lotto i Eurojackpot. Nowa ustawa [Ustawa o grach hazardowych – przyp. red.] daje tą możliwość, ale w Polsce Totalizator Sportowy jest jedynym legalnym przedstawicielem tej loterii i dopiero pracuje nad tym mechanizmem wprowadzenia gier i zakładów do Internetu - nie tylko gry Eurojackpot, ale wszystkich produktów z portfela Totalizatora Sportowego – mówi Aida Bella, rzecznik prasowy Totalizatora Sportowego.

Kiedy będzie można zagrać w Lotto przez Internet? Spółka Totalizator Sportowy przygotowuje platformę, którą ruszyć jeszcze w tym roku. Przetarg na wykonawcę systemu sprzedaży gier przez Internet ogłosimy jeszcze w tym roku. Obecnie Lotto testuje też nowe inne rozwiązania, jak płatności za zakłady kartą płatniczą.

W niektórych kolekturach za zakłady już można płacić kartą. Prowadzimy na razie pilotaż w wybranych kolekturach – dodaje rzecznik.

Złote dziewczyny: Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj / autor: Maksymilian Wysocki

Losowania Eurojackpot odbywają raz w tygodniu, w każdy piątek między godziną 20:00, a 21:00 przez fińską loterię w Helsinkach. Losowań nie będzie można obejrzeć na razie w polskiej telewizji. Transmisję z Helsinek można za to obejrzeć na stronie www.lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej m.LOTTO.

Najbliższa wygrana to 127 000 000 zł. Cena każdego zakładu, to 12,50.

Z każdego losu 2, 50 trafi na fundusze celowe, w tym 1,80 jest przekazywane na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, a 0,50 zł na Fundusz Promocji Kultury. Dzięki tym ustawowym dopłatom do tej pory, 1 latach 1994-2016 gracze przekazali już ok. 10,6 mld złotych na rozwój sportu, a 1,9 mld zł na kulturę narodową.