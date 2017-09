Być może powinna powstać komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT - Szydło

Planujemy zwiększyć środki na obronność, bezpieczeństwo; przewidziane są także podwyżki dla nauczycieli - powiedziała PAP premier Beata Szydło. Przyszłoroczny budżet określiła jako „stabilny i bezpieczny”. Powiedziała też, że komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT być może powinna powstać, ale jest to decyzja parlamentu

Premier pytana o zwiększenie przez agencję ratingową Moody’s prognozy wzrostu PKB Polski odpowiedziała, że źródło wyników gospodarczych rządu tkwi w „dobrym planie, konsekwencji i w ogromnym zaangażowaniu polskich przedsiębiorców”.

Jak podkreśliła, podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy rozmawiała z polskimi przedsiębiorcami zarówno o perspektywach gospodarczych, jak i oczekiwaniach polskich firm.

Oczywiście sprawdza się Plan Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawieckiego, nasze prognozy, diagnozy były słuszne. Myślę, że to jest ogromna rola również programu 500 plus. To że okazało się, że ten program napędza gospodarkę, potwierdzają właśnie m.in. te wyniki - powiedziała Szydło.