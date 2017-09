Potrzebni wolontariusze "Szlachetnej Paczki"

100 dni przed finałem Szlachetnej Paczki wciąż poszukiwani są wolontariusze, którzy chcą wziąć udział w akcji. Dotąd zgłosiły się 4 tysiące, potrzeba jeszcze 10 tysięcy chętnych

„Do 30 września musimy zrekrutować blisko 14 tysięcy wolontariuszy w 800 lokalizacjach na terenie całej Polski, inaczej nie uda nam się dotrzeć z pomocą do wszystkich potrzebujących - Małgorzata Kopciuch, specjalista ds. mediów Szlachetnej Paczki.

Kopciuch powiedziała, że bez wolontariuszy - których zadaniem jest docieranie do konkretnych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i określenie, jaki rodzaj pomocy jest dla nich najlepszy - nie ma Szlachetnej Paczki.

Żeby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki należy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną i odbyć jednodniowe szkolenie.

Chętni mogą zgłaszać się do 30 września.

Jak poinformowała Kopciuch, w najbliższy wtorek we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce odbędą się „Studniówki” Szlachetnej Paczki - specjalne happeningi pod pomnikami powstańców i bohaterów narodowych. Dodała, że wybór miejsca nie jest przypadkowy, gdyż „pomniki mają podkreślać związek z historią oraz to, że wolontariusze Szlachetnej Paczki nie rekonstruują historii, ale ją tworzą”.

Nie musi być wojny, by zmobilizować idealistów. Gdy była wojna, idealiści zostawali powstańcami. Kiedy jest pokój szukają jedności i tego, co rozwija. To jest nowa odsłona tego samego idealizmu, tylko w innych czasach. Nasi wolontariusze to tacy współcześni powstańcy” - napisał w komunikacie ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia Wiosna.