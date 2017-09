Rosjanie bezprawnie zajmują polskie nieruchomości

Polska opowiada się za kontynuowaniem rozmów z Rosją, które doprowadzą do uregulowania problemu nieruchomości dyplomatycznych w drodze porozumienia międzynarodowego; wobec braku postępu w tych rozmowach kontynuowane są działania procesowe - oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stanowisko polskiego MSZ jest reakcją na piątkową wypowiedź rzeczniczki MSZ Federacji Rosyjskiej. Maria Zacharowa powiedziała, że kwestia rosyjskich nieruchomości dyplomatycznych pozostaje sprawą drażliwą w stosunkach z Polską. Dodała, że rozmowy na ten temat trwają, ale są trudne, z powodu rozbieżności w podejściu obu stron. Wskazała, że spośród niemal 20 obiektów w Polsce, którymi w swoim czasie dysponował Związek Radziecki, tylko trzy oficjalnie zostały przerejestrowane na Rosję.

Prawo do wykorzystywania pozostałych pod różnymi pretekstami jest kwestionowane - powiedziała rzeczniczka.

Odnosząc się do informacji o braku +przerejestrowania na Rosję+ kilkunastu nieruchomości użytkowanych przez stronę rosyjską na terytorium Polski, MSZ podkreśla, że dotyczy to nieruchomości, co do których strona rosyjska nie nabyła skutecznie praw lub weszła w ich posiadanie niezgodnie z prawem polskim, lub użytkuje te nieruchomości niezgodnie z prawem międzynarodowym - podkreślono w komunikacie polskiego MSZ.