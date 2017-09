Polski pawilon dostał złoty medal

Pawilon Polski na Expo 2017 w Kazachstanie uhonorowano złotym medalem za najlepszy pawilon narodowy do 400 m2 w kategorii architektura i design. Drugie miejsce zajęła Słowacja, a trzecie - Łotwa. „To nagroda za profesjonalizm” - mówi wiceszef MR Jerzy Kwieciński

Tematem Międzynarodowej Wystawy Expo 2017 w Astanie, która rozpoczęła się 10 czerwca i kończy się w niedzielę, była „Energia przyszłości”, czyli dostępność i rozwój czystej tzw. zielonej energii. Polska przedstawiła na niej m.in. czyste technologie węglowe i bogactwo przyrodnicze polskich lasów.

Uhonorowanie instytucji oraz osób, które włożyły szczególny wkład w organizację wystawy to wieloletnia tradycja Biura Wystaw Międzynarodowych (BIE) - organizatora Expo, który zrzesza 169 krajów członkowskich. Międzynarodowe grono ekspertów wybrało m.in. najlepsze pawilony narodowe, które nominowane były w dwóch kategoriach: architektura pawilonu oraz związek z tematyką wystawy.

Wśród pawilonów o powierzchni do 400 m2, w kategorii architektura i design pawilonu, złotym medalem uhonorowano Polskę. Miejsce drugie i trzecie przypadło odpowiednio Słowacji i Łotwie.

To wyróżnienie pokazuje jak kraje prezentowały się na Expo pod kątem swojego pawilonu i oferty, i przede wszystkim pokazuje jak to zostało ocenione przez grupę międzynarodowych ekspertów. To nagroda za nasz profesjonalizm” - powiedział PAP wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, który jest pełnomocnikiem rządu ds. Expo 2022 w Łodzi. Podkreślił, że nagroda może przyczynić się do zwiększenia szans wyboru Łodzi na organizatora wystawy pod hasłem „City: Reinvented”, czyli miasto „stworzone na nowo” - z myślą o jego mieszkańcach oraz z zachowaniem dziedzictwa kulturowo-historycznego.

Dodał też, że nagroda jest dowodem na to, że Polska ma bardzo dobre pomysły dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarze energetyki i środowiska naturalnego.

Chodzi m.in. o wykorzystywanie lasów, które bardzo silnie pochłaniają dwutlenek węgla - ocenił wiceszef MR.

Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Nina Dobrzyńska (PARP odpowiadała za przygotowanie i realizację programu promocji gospodarczej na Expo 2017 w Astanie) powiedziała PAP, że wyróżnienie ekspertów jest dla twórców polskiej ekspozycji dużym i miłym zaskoczeniem.

Na wystawie Expo w Astanie zaprezentowało się ponad 120 pawilonów, a w tej kategorii kilkudziesiąt, my zdobyliśmy pierwszą nagrodę. To oznacza, że jesteśmy rewelacyjni jeśli chodzi o projektowanie - powiedziała, dziękując projektantom i wykonawcom pawilonu. Mam nadzieję, że będziemy czerpać z tych doświadczeń przy budowie Pawilonu Polskiego na Expo w Dubaju, bo to jest najbliższa przyszłość. Oczywiście liczymy też na to, że nagroda przyczyni się do przyznania prawa do zorganizowania Expo w 2022 roku w Łodzi - dodała wiceprezes PARP.

Nagradzanie najlepszych wystawców Expo jest tradycją od czasu pierwszej Wystawy Światowej, jaka odbyła się w Londynie w 1851 r. Nagrody - jak informuje Biuro Wystaw Międzynarodowych - mają być inspiracją dla wszystkich uczestników Expo do wdrażania projektów związanych z tematyką tegorocznej wystawy - „Energia Przyszłości” oraz do globalnej promocji rozwiązań w obszarze tzw. zielonej energii.

Polski Pawilon na Expo 2017 w Astanie odwiedził w czwartek prezydent Andrzej Duda. Był gospodarzem Narodowego Dnia Polskiego. Towarzyszył mu premier Kazachstanu Bakytżan Sagintajew. W ciągu trzech miesięcy trwania wystawy odwiedziło go ok. 300 tys. gości z całego świata.

Pawilon Polski był wizytówką polskiego uczestnictwa w Expo 2017 w Astanie. Na dwóch kondygnacjach tworzyło go pięć stref, m.in. „Technologie”, „Las”, „Regiony”, gdzie Polska przedstawiła technologie związane z energetyką. Np. w strefie „Technologie” zwiedzający mogą zapoznać się z polskimi czystymi technologiami węglowymi dotyczącymi m.in. zgazowywania węgla, tzw. błękitnego węgla oraz spalania biomasy. W strefie „Las” prezentowane jest piękno i bogactwo przyrodnicze polskich lasów oraz ich rola w pochłanianiu dwutlenku węgla, a zwiedzający mogą posłuchać głosów leśnych zwierząt. „Regiony” z kolei promują polskie województwa, ukazując ich potencjał gospodarczy i dorobek kulturalny.

Jednym z celów polskiego udziału w wystawie była promocja kandydatury Polski do organizacji Expo w 2022 roku w Łodzi, które ma być poświęcone odnowie miejskiej. Decyzje o przyznaniu prawa do organizacji wystawy podjęta zostanie w listopadzie br. Jednym z wielu elementów promocji Łodzi była stylizowana na restauracja, znajdująca się przy w Pawilonie Polski, gdzie goście mogli spróbować polskich specjalności kulinarnych.

Expo to wystawa organizowana cyklicznie, prezentująca cywilizacyjny i techniczny dorobek świata. Mianem Expo określa się dwa rodzaje wystaw. Co pięć lat organizowane jest World Expo. Z kolei wystawy tematyczne, tzw. małe Expo - International Expo, organizowane są pomiędzy wystawami światowymi. Trwają maksymalnie trzy miesiące i mają tematykę zawężoną do jednego konkretnego problemu.

SzSz PAP