Jeden bilet kolejowy na wiele przejazdów

W kasach można już kupić jeden - wspólny - bilet na przejazd pociągami trzech przewoźników bez względu na liczbę przesiadek. Na razie pasażerowie mogą skorzystać z linii PKP Intercity, POLREGIO i PKP Szybka Kolej Miejska (SKM) w Trójmieście dzięki jednej transakcji.

Jak czytamy w komunikacie „Pakiet Podróżnika” (taką nazwę tej oferty przyjęło PKP), umożliwia pasażerom zakupienie biletów na całą podróż w jednym okienku kasowym, bez oczekiwania w kilku kolejkach.

Mówimy o wspólnym przejeździe u trzech największych przewoźników pasażerskich czyli Intercity, Przewozy Regionalne i SKM Trójmiasto tak, aby pasażer korzystał z jednej transakcji. W ramach jednej transakcji, przy jednym logowaniu, będziemy kupować bilet 3 przewoźników – zapowiadał w lipcu Krzysztof Mamiński, prezes PKP w „Wywiadzie gospodarczym” w Telewizji wPolsce.pl.

I jak dodawał potem można myśleć o transporcie autobusów, a w kolejnych być może o komunikacji miejskiej. Mówił, że do współpracy zostaną zaproszeni inni przewoźnicy m.in. Koleje samorządowe. “To tylko od deklaracji innych przewoźników będzie zależało, jak szybko będzie się to rozwijać”.

Na razie bilet można kupić bezpośrednio w kasach, ale jak zapowiadał prezes PKP, przewoźnik zamierza miesiąc, po uruchomieniu sprzedaży wspólnego biletu, wprowadzić specjalną aplikację umożliwiającą dokonanie takiej transakcji w sieci.

W wywiadzie dla „Gazety Bankowej” wiceprezes PKP, Andrzej Olszewski, mówił, że wspólny bilet uwzględnia wszystkie ulgi ustawowe i wszystkie obowiązujące u tych przewoźników. Zwracał uwagę na to, że „zmieni się przede wszystkim to, że kiedy klient kupi bilet, to będzie mial jeden bilet na cala podróż bez względu na to, ile razy będzie musiał się przesiadać”.

W sierpniu wspólny bilet zaoferowali kolejowi przewoźnicy samorządowi chodzi o ośmiu operatorów: Koleje Mazowieckie, Warszawską Kolej Dojazdową, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Arrivę, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Oferta obejmuje również autobusy regionalne przewoźnika Arriva.

Wspólny bilet kosztuje 38 zł i jest ważny przez 24 godziny. Można z nim podróżować na 62 liniach, obsługujących ponad 950 stacji w 12 województwach.