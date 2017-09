Energa chce unieważnić umowy z wytwórcami energii z OZE

Energa-Obrót - spółka zależna Energi - zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych. Energa szacuje pozytywny wpływ zaprzestania wykonywania umów na ok. 110 mln zł w 2018 r.

Zarząd spółki zależnej, której jedynym akcjonariuszem jest emitent, podjął decyzję o zaprzestaniu realizacji umów i o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych (wytoczeniu powództw) przeciwko kontrahentom, tj. podmiotom wytwarzającym energię elektryczną i sprzedającym spółce zależnej prawa majątkowe, oraz bankom - cesjonariuszom - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem postępowań będzie ustalenie nieistnienia stosunków prawnych, które miały powstać wskutek zawarcia umów. Zarząd Energi-Obrót stanął na stanowisku, że umowy są nieważne z uwagi na okoliczność, że zobowiązywały one do zawierania umów sprzedaży praw majątkowych z pominięciem trybu przetargowego określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez co istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieważności umów.

Według obecnego stanu wiedzy emitent szacuje pozytywny wpływ zaprzestania wykonywania Umów na ok. 110 mln zł w 2018 roku - czytamy dalej.

Z kolei wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w związku z podjęciem powyższych działań, pozytywny wpływ na grupę w pozostałym okresie obowiązywania umów jest szacowany na ok. 2,1 mld zł.

Spółka oparła wyliczenia na założeniu wolumenu sprzedaży detalicznej na poziomie roku 2016 (19 TWh) oraz poziomu jednostkowej opłaty zastępczej w całym okresie obowiązywania umów w wysokości 43 zł/MWh.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

