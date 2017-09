Inflacja ledwo drgnęła

Ceny towarów i usług wzrosły w sierpniu o 1,8 proc. licząc rok do roku – poinformował GUS. W lipcu inflacja wyniosła 1,7 proc. w ujęciu rocznym.

GUS podaje, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 1,8 proc. (w tym usługi wzrosły – o 2,7 proc., a towary – o 1,5 proc.) i znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 p. proc.).

Zgodnie z oczekiwaniami głównym tego powodem był wzrost cen w transporcie, do czego przyczyniły się wyższe ceny paliw (w stosunku do lipca zwiększyły się aż o 2,2 proc.). Wbrew oczekiwaniom natomiast wcale nie mniejszy niż zazwyczaj w sierpniu okazał się w tym roku sezonowy spadek cen w kategorii żywność i wyniósł 0,6 proc. m/m. Wynika z tego, że mniejsza podaż owoców, warzyw czy produktów mlecznych nie przekłada się na razie istotnie na ceny żywności. We wrześniu, jeśli ceny paliw na stacjach utrzymają poziomy z początku miesiąca bądź jeszcze wzrosną, wskaźnik CPI także może jeszcze nieco wzrosnąć. W kolejnych miesiącach jednak coraz korzystniejsza baza odniesienia z końca poprzedniego roku powinna „sprowadzać” go na niższe poziomy. Na koniec br. inflacja może ponownie znaleźć się poniżej 1,5 proc., tj. dolnej granicy odchyleń od celu NBP. Umiarkowany poziom inflacji, mimo przyspieszającego tempa wzrostu gospodarczego, skłaniać będzie RPP do utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie. Istotne dla Rady będzie także zapewne to że nadal na niskim poziomie pozostaje inflacja bazowa, która w sierpniu - jak można szacować - nawet się nieco obniżyła - komentuje dane Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.