Co wolno wojewodzie? Nowe kompetencje wojewodów

Ministerstwo Rozwoju lepiej skontroluje poprawność realizacji inwestycji w zakresie regionalnych projektów unijnych przez delegowanie do tego władz bardziej lokalnych. Zapewni to lepszą kontrolę nad realizacją unijnych inwestycji. Ministerstwo wzmocni w ten sposób też wojewodów nadając im uprawnienia kontrolne.

Chcemy, żeby fundusze unijne w ramach programów regionalnych (RPO) były bardziej przyjazne dla tych, którzy te projekty realizują. Do tego chcemy wykorzystać potencjał, który jest w urzędach wojewódzkich- powiedział w poniedziałek PAP wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W poniedziałek wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu Ministerstwa Rozwoju porozumienia w sprawie przekazania wojewodom części zadań związanych z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji przez instytucje w programach regionalnych (RPO). Ma to zapewnić sprawną realizację programów unijnych.

Zależy nam na utrzymaniu sprawnej realizacji programów perspektywy 2014-2020 - podkreślił wiceszef resortu. Dodał, że proces desygnacji ma za zadanie zapewnienie pełnej sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym porządkiem prawnym, unijnym i krajowym. Zadanie to zostało przypisane państwu członkowskiemu na podstawie regulacji unijnych.

Jak podkreślił Kwieciński, beneficjentami funduszy są mali i średni przedsiębiorcy. Ale też z tych naszych funduszy korzystają w coraz większym stopniu samorządy (…), naukowcy, ośrodki badawczo-rozwojowe. Korzystają również ośrodki pozarządowe(…). Chcemy, żeby fundusze były znacznie bardziej przyjazne dla tych, którzy te projekty realizują. Ale też, żeby te projekty były znacznie łatwiej realizowane. Do tego chcemy wykorzystać potencjał, który jest w urzędach wojewódzkich - wskazał wiceszef rozwoju.

Wojewodowie będą od tej pory wspomagać ministerstwo w oparciu o wiedzę bardziej lokalną w zakresie prawidłowej realizacji RPO. Kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy ministrem rozwoju i finansów a wojewodą.

Przekazanie części tych zadań do wojewody jest rozwiązaniem czysto funkcjonalnym, bo zamiast urzędników Ministerstwa Rozwoju, którzy musieliby jeździć do regionów kontroli tych mogą dokonywać w imieniu MR urzędnicy wojewody - wyjaśnił wiceminister.

Jak podkreślił, przyjęte rozwiązania pozwolą wykorzystać dotychczasowe doświadczenia wojewodów w realizacji programów unijnych oraz będą stanowić wsparcie dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO, w zapewnianiu skutecznej oraz prawidłowej ich realizacji.

Jak wyjaśnił Kwieciński, wojewodowie będą np. zobowiązani do udziału w kontrolach, które będą wynikiem harmonogramu weryfikacji poszczególnych instytucji w regionach do pełnienia swoich funkcji. Reprezentanci wojewody będą np. zasiadali we wszystkich komitetach monitorujących. Mamy tych komitetów monitorujących 16 - w każdym regionie. Do tej pory od konkretnego regionu zależało, czy wojewoda w tym komitecie zasiadał, czy nie.

To pozwoli z jednej strony na pełne wykorzystanie potencjału administracyjnego, który mamy w naszym kraju, szczególnie w administracji rządowej. Ale naszym głównym celem jest osiąganie jak najlepszych efektów polityki spójności - zaznaczył Kwieciński. Dodał, że proces desygnacji jest do tego kluczowy. Bo instytucje, które zarządzają funduszami muszą być do tego procesu w pełni przygotowane, w pełni sprawne - powiedział.

Minister Kwieciński podkreślił, że nadal bardzo wiele krajów nie zakończyło procesu desygnacji. Niektóre, jak na przykład Rumunia mają bardzo poważne z tym problemy. Konsekwencją braku potwierdzenia desygnacji dla danej instytucji jest wstrzymanie środków finansowych. A zatem instytucje, które zarządzają funduszami, jeżeli nie mają potwierdzenia desygnacji nie mogą zarządzać funduszami. Jest wstrzymany przepływ środków finansowych dla tych instytucji - wyjaśnił.

Kto skorzysta na podpisanych w poniedziałek umowach? W efekcie skorzystamy na tym my, jako państwo (…). Ale skorzystają również na tym beneficjenci tych funduszy. Bo zakładamy, że będą mieć lepszych partnerów w postaci tych instytucji, które zarządzają środkami unijnymi na poziomie regionalnym - wyjaśnił Kwieciński.

Podpisanie porozumień wynika z wejścia w życie 2 września 2017 r. nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - tzw. „ustawy wdrożeniowej”.

Wprowadza ona m.in. przepisy umożliwiające włączenie wojewodów w zadania związane z desygnacją RPO. Desygnacja to potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego spełniania przez instytucje w systemie wdrażania programów operacyjnych warunków zapewniających prawidłową ich realizację.

Urzędy Wojewódzkie uczestniczyły już we wdrażaniu funduszy UE w poprzednich perspektywach finansowych. Brały udział w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jako Instytucje Pośredniczące. Tę samą rolę pełniły w certyfikacji wydatków RPO w okresie programowania 2007-2013.

MW, PAP