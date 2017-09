Kiedy cała Polska stanie się SSE ?

Chcielibyśmy, żeby nowa ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych zaczęła realnie obowiązywać od początku 2018 r. - powiedział w poniedziałek wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że realizacja tego „pozytywnego scenariusza” będzie zależała od współpracy w ramach rządu i Sejmu

Dla nas idealna sytuacja byłaby taka, gdyby udało się cały proces legislacyjny, czyli z przygotowaniem ustawy i przeprowadzeniem jej przez Sejm przeprowadzić jeszcze w tym roku - wskazał Kwieciński. Wówczas, jak dodał, nowe warunki inwestowania mogły obowiązywać już od początku 2018 roku.

Zaznaczył jednak, że to będzie bardzo silnie zależało od współpracy w ramach rządu, ale również w Sejmie.

Jak podkreślił wiceszef resortu rozwoju, wprowadzenie nowej ustawy o SSE jest niezwykle istotne.

To jest bardzo ważna ustawa, bardzo ważna zmiana, którą wprowadzamy w systemie inwestowania. Będzie miała ona duże znaczenie w Polsce, szczególnie dla firm małych i średnich, które chcą inwestować - zaznaczył. Przypomniał, że zmianie ulegnie nie tylko charakter terytorialny inwestycji, które były do tej pory wspierane. Ocenił, że dzięki nowym warunkom zwiększą się inwestycje nie tylko małych i średnich firm, ale również przedsiębiorstw zagranicznych.

„Chcemy znacznie ułatwić dostęp do bardziej preferencyjnych warunków inwestowania dla małych i średnich firm. W ostatnich latach te inwestycje, które uzyskiwały wsparcie w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych to były głównie duże firmy i przedsiębiorstwa z zagranicy. My zakładamy, że dzięki nowym warunkom będzie nawet więcej firm zagranicznych, które będą chciały inwestować - powiedział Kwieciński.

Według wiceministra rozwoju, dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą zwracali większą uwagę na charakter swoich inwestycji.

Do tej pory głównie decydowały (takie czynniki- PAP), jak tworzone miejsca pracy i wielkości ponoszonych nakładów. Teraz będzie się liczyła jakość, czyli czego dotyczy dana inwestycja, jakie są tworzone miejsca pracy, i w których obszarach - czy biedniejszych, czy bogatszych - zaznaczył.

Kwieciński podkreślił, że resort oczekuje, by „instytucje, które są wbudowane w system polskich procesów rozwojowych spełniały wszystkie standardy”.

Nie tylko wymogi prawne, ale także standardy etyczne, czy merytoryczne w swoim funkcjonowaniu. To dotyczy również zatrudniania osób - zaznaczył Kwieciński.

Ministerstwo Rozwoju planuje rozszerzyć zachęty inwestycyjne na obszar całej Polski, zamiast jedynie na terenach objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi. Ma to zwiększyć wartość nakładów inwestycyjnych w perspektywie 2027 r. do 117,2 mld zł.

Według planów przedstawionych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy do 2027 roku ma powstać w sumie 158,3 tys. miejsc pracy. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych kryteriów: lokalizacji i charakteru inwestycji oraz jakości tworzonych miejsc pracy.

