NASZ NEWS: w końcu zagrasz w "Totka" przez internet

Potwierdzona informacja: Totalizator Sportowy przygotowuje platformę internetową. Totalizator sportowy jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na wykonawcę e-kolektury.

Dzięki nowelizacji ustawy o grach hazardowych, która obowiązuje od 1 kwietnia br. nareszcie będziemy mogli uruchomić sprzedaż tradycyjnych produktów przez internet, wcześniej niestety ze względu na obowiązujące obostrzenia nie było takiej możliwości. Wiemy doskonale, że nasi gracze oczekują takiej możliwości. Spółka dokłada wszelkich starań, aby przetarg na wykonawcę systemu sprzedaży przez internet uruchomić jeszcze w tym roku. Natomiast, to bardzo skomplikowany proces – wystarczy wspomnieć o skali takiego projektu – według badań co drugi dorosły Polak gra w nasze gry, dlatego data samego uruchomienia sprzedaży produktów LOTTO przez Internet będzie znana po dokonaniu wyboru dostawcy systemu sprzedaży, ustaleniu harmonogramu wdrożenia i podpisaniu umowy. Oczywiście chcemy, by nasi gracze mieli możliwość zagrania w nasze gry przez Internet najszybciej, jak to możliwe - dodaje rzecznik.

Do tej chwili nie ma możliwości gry przez Internet. Totalizator Sprotowy regularnie walczy z podmiotami, które sprzedając „losy” przez internet wprowadzają klientów w błąd i wystawiają na ryzyko utraty pieniędzy. Ostatnio np. zamknięto stronę „Lottoland”.

Osoby, które byłyby zainteresowane grą poprzez wymienioną przez Pana stronę po pierwsze nie mają żadnych gwarancji na wypłatę wygranych, po drugie robiłyby by to niezgodnie z prawem, bowiem działalność firmy Lottoland w Polsce jest nielegalna, co zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów - mówi Aida Bella, rzecznik prasowy Totalizatora Sportowego.

Na ogół podobne strony tak naprawdę oferują wyłącznie możliwość zawierania zakładów bukmacherskich polegających na typowaniu liczb. Innymi słowy, osoby zainteresowane naszym produktem nie biorą więc w ogóle udziału w grze liczbowej Eurojackpot – organizowanej przez konsorcjum loterii z 17 krajów, w tym od 9 września przez Totalizator Sportowy na terenie Polski.

Nie można grać przez Internet w zakłady Lotto. Nadal w Polsce nie ma możliwości grania przez Internet w produkty Lotto i Eurojackpot. Nowa ustawa [Ustawa o grach hazardowych – przyp. red.] daje tą możliwość, ale w Polsce Totalizator Sportowy jest jedynym legalnym przedstawicielem tej loterii i dopiero pracuje nad tym mechanizmem wprowadzenia gier i zakładów do Internetu - nie tylko gry Eurojackpot, ale wszystkich produktów z portfela Totalizatora Sportowego – mówi Aida Bella, rzecznik prasowy Totalizatora Sportowego.

Przedwczoraj ruszyła sprzedaż kuponów do gry w Eurojackpot. W internecie już grasują oszuści, którzy podszywają się pod oferenta produktów Totalizatora Sportowego także w tej grze. Strona https://www.eurojackpot.org/pl/ ma ok. 1 800 000 odwiedzin w miesiącu [dane: SmiliarWeb], a nie jest w żaden sposób związana z Totalizatorem. Podobnie jak wspomniany https://www.lottoland.pl/ i jak wiele stron, pozwalających „puścić totka” przez internet.

Te strony do gry w Eurojackpot, jak i innych naszych losowań, nie są stronami Totalizatora. Są stronami niewiadomego pochodzenia. Nawet jeśli tak się nazywają tak, jak gry losowe z portfela lotto lub Eurojackpot. Są to inne działania nielegalne – mówi Aida Bella, rzecznik Totalizatora Sportowego.

Osoby, które byłyby zainteresowane grą przez internet poprzez tego typu strony, po pierwsze nie mają żadnych gwarancji na wypłatę wygranych, po drugie robiłyby by to niezgodnie z prawem i mogłyby ponieść konsekwencje karnoskarbowe.

Jeśli wybór dostawcy oficjalnej platformy internetowej do zawierania zakładów Totalizatora przejdzie szybko i sprawnie, być może już w pierwszej połowie 2018 roku będzie można spróbować szczęścia w Lotto i Eurojackpot przez Internet.

Obecnie Lotto testuje też nowe inne rozwiązania, jak płatności za zakłady kartą płatniczą w wybranych kolekturach.