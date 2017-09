Resort rozwoju prognozuje wzrost inflacji we wrześniu

Eksperci Ministerstwa Rozwoju przewidują, że we wrześniu inflacja roczna wyniesie 1,9 proc. - wynika z komentarza resortu do dzisiejszych danych inflacyjnych GUS.

W ocenie resortu rozwoju we wrześniu br., w porównaniu z sierpniem, ceny powinny wzrosnąć około 0,1 proc., głównie ze względu na niewielki wzrost cen żywności, a także wzrost – choć wolniejszy – cen w transporcie. Wskutek czynników sezonowych wzrosnąć powinny także ceny odzieży i obuwia, natomiast spaść powinny ceny w rekreacji i kulturze. Oczekujemy, że we wrześniu br. roczny wskaźnik inflacji wzrośnie nieznacznie do 1,9 proc. - napisano w komunikacie.