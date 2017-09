Kto będzie nowym poborcą opłat na drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad liczy, że na początku przyszłego roku zakończy się postępowanie, w którym wybrany zostanie wykonawca nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) za przejazd drogami krajowymi - poinformował PAP Krzysztof Kondraciuk, dyrektor GDDKiA

Obecny operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL, spółka Kapsch Telematic Services, ma podpisaną umowę do 2 listopada przyszłego roku.

Kondraciuk powiedział, że obecnie GDDKiA czeka na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, po drugim już odwołaniu firmy obecnie zarządzającej systemem.

Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat realizowane jest w modelu II-etapowym, w trybie dialogu konkurencyjnego. W pierwszym etapie mają zostać wyłonieni wykonawcy spełniający postawione przez zamawiającego warunki. Drugi etap postępowania prowadzony będzie w formie dialogu, do którego zostaną zaproszeni wykonawcy, dopuszczeni w pierwszym etapie.

Po zakończeniu dialogu wykonawcom zostanie przekazana ostateczna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z zaproszeniem do złożenia ofert.

Dyrektor GDDKiA przypomniał, że zadaniem firmy, która zostanie wybrana w postępowaniu będzie opracowanie nowego systemu, który GDDKiA chce zmienić.

Jaki to będzie system to okaże się po zakończeniu dialogu. Czekamy na propozycje poszczególnych firm. Potem przedyskutujemy, czy będzie to system tradycyjny, taki jak dotychczasowy, czy będzie to system pozycjonujący samochody za pomocą GPS-u - powiedział Kondraciuk.

Osobiście jestem za systemem, który chyba będzie wymagał zmiany w przepisach prawa, tak aby objąć wszystkie drogi krajowe tym systemem. Tam gdzie nie będzie opłat, byłaby stawka zerowa. Rozszerzenie przy pomocy odpowiedniej aplikacji zakresu poboru opłat byłoby bardzo łatwe - dodał.