PGZ: Nauta pozyskała pierwszy kontrakt

Stocznia Remontowa „Nauta” podpisała kontrakt z firmą Jan De Nul, podała Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), do której poprzez fundusz Mars należy stocznia. Nauta przebuduje i dostosuje do nowego kontraktu jednostkę Vole au Vent

Nauta pozyskała nowego kontrahenta - stocznia przebuduje i dostosuje do nowego kontraktu jednostkę Vole au Vent należącą do jednego z największych armatorów, realizującego między innymi prace pogłębiarskie - grupy Jan De Nul - czytamy w komunikacie.

Będzie to jeden z większych i ważniejszych projektów realizowanych obecnie w Naucie. Armator, który do współpracy wybiera tylko najlepsze stocznie zdecydował się na nas. To budujące, że zostaliśmy dostrzeżeni pomimo liczącej się konkurencji, działającej na rynku europejskim - powiedział prezes Nauty Sławomir Latos, cytowany w komunikacie.