Podatek którego niemal nikt nie płaci

Najwyższa Izba Kontroli w swoich raportach wykazała, że większość ludzi w Polsce nie płaci podatku CIT. Jest to podatek szkodliwy. Można powiedzieć, że jest on od nieumiejętności jego niezapłacenia.

Obecnie wpływy z CIT-u budzą zaskoczenie, co wynika z jego konstrukcji. Podatek przychodowy sprawiłby, że przestałaby być potrzebna gra operacyjna z firmami polegająca na wykazaniu, co jest kosztem uzyskania przychodu, a co nie.

– Większość firm nie płaci CIT, jeżeli jednak zdarzy się wyjątek, to jest to na bardzo znikomym poziomie – powiedział Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha – Gdyby zmienić podatek CIT w jego obecnym kształcie na podatek przychodowy, polski rząd miałby gwarancję, że zarówno międzynarodowe korporacje, jak i polskie przedsiębiorstwa płaciłyby regularnie do budżetu państwa. Byłby on przewidywalny. Wystarczyłoby, aby przedsiębiorstwa płaciły 1% od legalnie wystawionej faktury, a w budżecie państwa przybyłoby z tego tytułu nawet 2-3 razy więcej dochodów niż obecnie. Rząd może wybrać więc podtrzymanie tego szkodliwego podatku albo zalecenia Stefana Kisielewskiego, czyli likwidację socjalizmu bez jego nazwy. Najprostszym sposobem jest wprowadzenie w podatku CIT stawki 1-procentowej, wykreślając przy okazji wszystkie koszty uzyskania. To sposób prowadzenia podatku przychodowego zgodny z przepisami Unii Europejskiej – wskazał Sadowski.

eNewsroom.pl/ as/