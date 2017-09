KAS poinformuje firmę o uczciwości kontrahenta

Przedsiębiorcy będą mogli zapytać Krajową Administrację Skarbową, czy ich kontrahenci uczciwie płacą podatki - przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przyjęty we wtorek przez rząd.

Centrum Informacyjne Rządu podało we wtorkowym komunikacie, że projekt przedłożony przez ministra rozwoju i finansów przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów.

Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administracje Skarbową, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki - napisano w komunikacie.

Zgodnie z projektem, przepisy o tajemnicy skarbowej nie będą stosowane w odniesieniu do - udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą - informacji o: niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów podatkowych; nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych; zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach.

Udostępnienie tych informacji polegać będzie na wydaniu przez organ podatkowy - na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą - stosownego zaświadczenia - wyjaśniono.

Zgodnie z projektem o wydanie takiego zaświadczenia będzie mogła ubiegać się każda osoba, która jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Projekt przewiduje także, że dowodami w postępowaniu podatkowym będą również dokumenty zgromadzone w trakcie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowano wyszczególnienie analiz „big data”, jako odrębnego środka dowodowego.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Na podst. PAP