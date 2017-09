W szkołach będzie darmowy internet

W 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe uzyskają bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s. - przewiduje przygotowany przez ministra cyfryzacji projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przyjęty we wtorek przez rząd.

Projekt ustawy zakłada powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której od 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s. - napisano we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Wyjaśniono, że projekt jest konsekwencją przyjęcia przez rząd 13 czerwca 2017 r. uchwały w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”. Inicjatywa ta – zakładająca zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce możliwości bezpłatnego dostępu do szybkiego Internetu - wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Będzie to także jeden z największych w skali Unii Europejskiej program dotyczący cyfryzacji szkół wchodzących w skład systemu oświaty - zaznaczono.

W komunikacie wskazano, że brak powszechnego dostępu do szybkiego Internetu stanowi przeszkodę w budowie potencjału intelektualnego społeczeństwa oraz utrzymywania skutecznej przewagi konkurencyjnej gospodarki. Brak ten jest szczególnie niekorzystny dla polskich szkół, które nie mogą korzystać z nowoczesnych metod nauczania.

Zwrócono uwagę na badania, z których wynika, że jedynie ok. 23 proc. jednostek oświatowych znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ponad 40 proc. jednostek korzysta z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Oznacza to, że większość placówek oświatowych w Polsce jest wykluczona cyfrowo.

Zgodnie z projektem, OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność związaną z telekomunikacją. Operator sieci OSE będzie musiał uzyskać do niej dostęp. Przewidziano również możliwość inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez operatora sieci OSE, ale wyłącznie, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do tej sieci. Operatorem OSE będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy.

W ramach OSE szkoły będą mogły korzystać także z usług bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz narzędzi wspomagających korzystanie z technologii cyfrowych. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa, przy czym podejmowane są działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - dodano.

Według rządu, wprowadzenie OSE może wpłynąć na zmianę sposobu kształcenia uczniów i nauczycieli poprzez włączenie i powszechne wykorzystywanie zasobów edukacyjnych dostępnych przez Internet (np. zapewnianych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub jednostki mu podległe). Przyczyni się także do rozwoju nowych form kształcenia oraz kompetencji i umiejętności cyfrowych, w tym powszechnej nauki programowania.

Przede wszystkim jednak wprowadzenie OSE wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii jest podstawowym elementem podnoszenia potencjału edukacyjnego - podkreślono.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, zaś świadczenie usług pierwszym szkołom planowane jest od 1 września 2018 r.

Na podst. PAP