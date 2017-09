Przełożony termin rozmów o Breksicie

Kolejna runda negocjacji ws. Breksitu pomiędzy Komisją Europejską a Wielką Brytanią została przełożona i odbędzie się 25 września - oświadczył we wtorek brytyjski rząd. Jego zdaniem ma się to przyczynić do większej elastyczności negocjatorów.

Dzisiaj Wielka Brytania i Komisja Europejska wspólnie uzgodniły, że czwarta runda negocjacji rozpocznie się 25 września - ogłosił rzecznik prasowy brytyjskiego rządu.

Rozmowy przełożono, by dać negocjatorom więcej czasu na konsultacje, co przyczyni się do „elastyczności w osiągnięciu postępu we wrześniowej rundzie” - dodał.

Wcześniej brytyjscy dyplomaci informowali, że rundę przełożono ze względu na „brytyjski kalendarz polityczny”.

21 września brytyjska premier Theresa May ma wygłosić przemówienie poświęcone Brexitowi. Jedno ze źródeł Reutersa podało, że opóźnienie kolejnej rundy negocjacyjnej pozwoli Londynowi na przedstawienie swojego punktu widzenia i planów dotyczących opuszczenia Unii Europejskiej.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w Brukseli główny negocjator z ramienia UE Michel Barnier ocenił, że postęp w rozmowach jest powolny i nie umożliwia przejścia do kolejnego etapu dyskusji o przyszłych relacjach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w październiku br., na czym bardzo zależy Brytyjczykom.

Na podst. PAP