UOKiK namierzył piramidę finansową

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed OneLife Network. Według Urzędu może to być piramida finansowa, gdyż oferuje korzyści, które są uzależnione od wprowadzenia innych konsumentów – informuje UOKiK.

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko OneLife Network Limited z Belize. Spółka zachęca do kupowania pakietów edukacyjnych OneLife lub OneAcademy, oferując możliwość otrzymywania korzyści materialnych za wprowadzenie innych osób do systemu. Wraz z zakupionym pakietem edukacyjnym konsument otrzymuje żetony – czytamy w komunikacie.

Jak dodaje Urząd, pakiety kosztują od 110 euro do 27.500 euro, dzięki konsument może nabyć kryptowalutę „OneCoin”. Każdy z konsumentów, który namówi inne osoby do kupna pakietów edukacyjnych, jest odpowiednio wynagradzany – tworzy się hierarchiczna struktura, w której wypłaty są możliwe, o ile ciągle będą przystępować kolejni uczestnicy.

UOKiK ostrzega: system, który opracowała spółka OneLife Network, może być piramidą, ponieważ:

1. konsument kupuje „pakiet edukacyjny” w zamian za możliwość uzyskania korzyści materialnych;

2. korzyści te uzależnione są od wprowadzenia innych osób do systemu prowadzonego przez OneLife Network.

System promocyjny typu piramida, czyli tzw. piramida finansowa, jest zakazany. Polega na samofinansowaniu się konsumentów w ramach utworzonej grupy. Oznacza to, że uczestnicy systemu wpłacają pieniądze organizatorowi. Muszą także namówić do udziału inne osoby, a te kolejnych chętnych. Piramidy są niekorzystne szczególnie dla tych osób, które przystępują do niej na końcu, ponieważ to one finansują cały system.