Trzy osoby zatrzymane ws. wyłudzeń VAT na ok. 5 mln zł

Troje biznesmenów zostało zatrzymanych ws. fikcyjnego obrotu nieruchomością; sprzedając ją wielokrotnie, po zawyżonej cenie, wyłudzili ok. 5 mln zł - poinformowało w środę CBA

Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim ustalili, że podejrzani biznesmeni brali udział w fikcyjnych transakcjach zaniżając podatek VAT. CBA podało, że biznesmeni zostali zatrzymani na terenie Warszawy oraz w Legionowie.

Zatrzymani wielokrotnie sprzedawali jedną nieruchomości (położoną w powiecie bełchatowskim) o wartości ok. 1 mln zł między spółkami. CBA podało, że w transakcjach wartość nieruchomości była sztucznie podnoszona, „nawet do 24 razy w pierwszym kontrakcie tego zorganizowanego łańcucha”.

Sprzedający nieruchomość doprowadzili do uszczuplenia podatku VAT na kwotę 4,3 mln zł. Dodatkowo kupujący próbował doprowadzić do zwrotu jego spółce 4,6 mln zł podatku. Zostało to jednak udaremnione przez służby.

Po przejściu nieruchomości w ręce kolejnej spółki jej wykazana wartość wyniosła ok. 7 mln zł.

W tym przypadku Skarb Państwa na uszczupleniu podatku stracił 1 mln 380 tys. zł - podaje CBA.

SzSz(PAP)