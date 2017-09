PERN potrzebuje jeszcze dwóch zbiorników

PERN ogłosił przetarg na budowę w bazie magazynowej w Gdańsku dwóch zbiorników o pojemności po 100 tys. metrów sześc. każdy z przeznaczeniem na ropę naftową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka zapowiadała wcześniej, iż nowe zbiorniki mają tam powstać do 2020 r.

Jak poinformował PERN w ogłoszeniu, oferty w ramach postępowania „Generalne wykonawstwo inwestycji - rozbudowa parku zbiornikowego w bazie Gdańsk” można składać do 2 października. Spółka podała, iż termin realizacji dwóch zbiorników o konstrukcji stalowej i pojemności po 100 tys. metrów sześc. przewidywany jest w okresie nie dłuższym niż 25 miesięcy.

PERN podkreślał wcześniej, iż filarami strategii spółki do 2020 r. są m.in. transport i magazynowanie ropy naftowej. W maju prezes PERN Igor Wasilewski mówił PAP, iż w ramach zwiększania pojemności magazynowych spółka planuje m.in. rozbudowę swej bazy magazynowej w Gdańsku, gdzie do 2020 r. mają powstać dwa zbiorniki na ropę naftową po 100 tys. metrów sześc. każdy.

W ramach strategicznych inwestycji PERN planuje także rozbudowę morskiego Terminalu Naftowego w Gdańsku, gdzie do 2020 r., a najpóźniej do 2022 r., dwukrotnie zwiększyć mają się pojemności magazynowe ropy naftowej.

Spółka przygotowuje też analizy tłoczenia rewersyjnego surowca magistralą Odcinka Wschodniego, łączącego bazę magazynową w Adamowie przy granicy z Białorusią z bazą w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i zamierza zwiększyć przepustowości rewersyjnego rurociągu Odcinka Pomorskiego, który łączy bazy magazynowe pod Płockiem i w Gdańsku.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

W Gdańsku PERN posiada Terminal Naftowy o pojemności 375 metrów sześc., przeznaczony na różne gatunki ropy naftowej. To pierwszy taki obiekt w kraju, działający jako hub morski.

Obecnie trwa proces integracji PERN i spółki z jego grupy kapitałowej - Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP), największego w Polsce podmiotu specjalizującego się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19. baz magazynowych i ok. 60 proc. udziału w krajowym rynku tego segmentu.

Połączenie, na które zgody wyraziły już Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP, ma zostać sfinalizowane z początkiem stycznia 2018 r.

Po integracji powstanie jedna spółka zarządzająca zarówno transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej, jak i paliw płynnych.

PERN podkreśla, iż celem połączenia z OLPP „jest budowa silnego i samodzielnego podmiotu rynkowego, realizującego strategiczne interesy państwa polskiego w budowie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju”.

SzSz (PAP)