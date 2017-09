Minister chce uzdrowić pilotów Air Berlin

Niemiecki minister transportu Alexander Dobrindt ostrzegł w środę pilotów zbankrutowanych linii lotniczych Air Berlin przed negatywnymi skutkami ich akcji protestacyjnej, polegającej na masowym braniu zwolnień lekarskich i wezwał ich do powrotu do pracy

Od wtorku linie lotnicze musiały anulować około 200 lotów z powodu nieobecności pilotów.

Dobrindt określił postępowanie pilotów mianem „ryzykownego manewru”, który może narazić na szwank proces sprzedaży linii.

Mogę jedynie zaapelować do wszystkich, by „poszli po rozum do głowy” - powiedział. Jak dodał, zaistniała sytuacja jest niekorzystna dla procesu przejęcia przewoźnika przez nowego właściciela.