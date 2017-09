VR uratuje noworodki

W rzeszowskim centrum badawczo-rozwojowym firmy G2A.COM trwają prace nad stworzeniem aplikacji Virtual Reality (VR), która pomoże szkolić lekarzy w wykrywaniu wad wrodzonych u dzieci w okresie prenatalnym.

Specjaliści z rzeszowskiego biura G2A aplikację tworzą we współpracy z zespołem doktora Marcina Wiechecia z Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jak powiedział Wiecheć, aplikacja tworzona przez specjalistów z G2A to „przełomowy projekt”.

„Da on nieograniczony dostęp do skomplikowanej wiedzy praktycznej na temat wad wrodzonych serca, która w tym momencie jest dostępna dla nielicznych. Sprzęt do badań prenatalnych jest bowiem bardzo drogi - jego cena waha się od 130 tys. zł do 700 tys. zł, a przez to ograniczony dla wielu ośrodków” - dodał.

Obecnie zestawy VR, czyli specjalne gogle można kupić za kilkaset złotych. Wiecheć zaznaczył, że dostęp do aplikacji nie powinien przekroczyć 60 euro. „To rozwiązanie może zrewolucjonizować metodykę nauczania trudnego zagadnienia wrodzonych wad serca i wpłynąć na poprawę wykrywalności tych anomalii przed urodzeniem” - podkreślił.

Aplikacja po raz pierwszy zostanie przedstawiona na rozpoczynającej się w sobotę konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Położnictwie i Ginekologii w Wiedniu.

W ocenie szefa działu Dev Studio w G2A Marcina Kryszpina, przygotowywana aplikacja pokazuje potencjał, jaki ma rzeczywistość wirtualna.

„Technologia wirtualnej rzeczywistości jest tania i łatwa w obsłudze, a sprzęt z dnia na dzień staje się bardziej dostępny. Dzięki naszej aplikacji zwiększy się dostęp do praktycznej wiedzy, która nie ograniczy się do znajomości cech charakterystycznych i możliwości rozpoznania wad serca, ale również wspomoże wypracowanie odpowiedniej motoryki. Po prostu, ruszając w przestrzeni odpowiednim kontrolerem, lekarz będzie naprawdę wykonywał badanie, tylko nie na pacjencie” - wyjaśnił Kryszpin.

W rzeszowskim biurze G2A.COM trwają również prace nad grą VR, która osadzona będzie w realiach II wojny światowej. Blunt Force, bo tak się będzie nazywała, ukazać ma się na początku przyszłego roku.

G2A.COM to jedna z największych na świecie platform aukcyjnych, gdzie użytkownicy mogą sprzedawać kody do gier. W 2016 r. na platformie przeprowadzono 22 miliony transakcji.

Firma została założona w Polsce przez Dawida Rożka i Bartosza Skwarczka; jej główna siedziba mieści się w Hongkongu, biura ma m.in. w New Delhi, Szanghaju i Krakowie.

W Rzeszowie mieści się centrum badawczo rozwojowe firmy, w którym pracuje ponad 700 osób z 40 krajów, którzy posługują się 24 językami.

PAP/ as/