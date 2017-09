Polski startup dostanie pieniądze z USA

Stworzony w Polsce przełomowy system natychmiastowych płatności oparty o technologię rozproszonego rejestru otrzyma 100 tys. USD z amerykańskiego funduszu dla startupów Fintech 71. Pieniądze przeznaczy na rozwój swoich rozwiązań w USA. Billon jest jedyną polską firmą oraz jedyną wykorzystującą tę technologię, która zakwalifikowała się do programu.

Przewagą naszych rozwiązań jest szybkość ich wdrożenia. Banki, firmy, czy sklepy internetowe mogą zacząć używać technologii Billon do przesyłania wypłat i płatności online w ciągu zaledwie kilku dni. Liczę, że w USA, podobnie jak w Polsce i Wielkiej Brytanii, Billon zintegruje się z bankomatami i punktami stacjonarnymi, dzięki czemu wszędzie będzie można wygodnie wpłacić i wypłacić pieniądze – mówi Andrzej Horoszczak, założyciel i prezes firmy.

Oprócz dofinansowania Billon weźmie udział w nadzorowanym przez Accenture programie akceleracyjnym. Przedstawiciele firmy spędzą 10 tygodni w Columbus w stanie Ohio, gdzie będą pracować z ekspertami z firm takich jak Visa, Mastercard, Prudential, czy Santander. Billon spotka się również z ponad 20 amerykańskimi funduszami inwestycyjnymi oraz amerykańskimi firmami FMCG i ubezpieczeniowymi zainteresowanymi wdrożeniem jego rozwiązań.

Stany Zjednoczone to rynek, na którym wciąż dominują płatności gotówką i czekami. Jedziemy do USA, żeby przedstawić bankom technologię pozwalającą na podjęcie skutecznej walki o płatności cyfrowe. Rozwiązania Billon sprawiają, że cyfrowe transakcje stają się opłacalne nawet dla najmniejszych kwot. Fintech 71 to idealny partner do zwiększenia widoczności naszych rozwiązań w USA – mówi David Putts, dyrektor zarządzający rozwojem międzynarodowym.

Z technologii Billon korzysta już Philip Morris, stosując ją do wypłaty nagród motywacyjnych. Jesienią na polskim rynku ruszy platforma e-commerce do obsługi sklepów internetowych, wspierania streamerów i blogerów czy wpłacania dotacji fundacjom. Pieniądze będą przesyłane bezpośrednio między użytkownikami platformy, dlatego do korzystania z niej nie będzie potrzebne ani konto bankowe, ani karta.

Billon to firma technologiczna, która stworzyła system natychmiastowych płatności oparty na zaawansowanej kryptografii oraz technologii rozproszonego rejestru (DLT). Rozwiązania Billon obsługują rynek alternatywnych płatności, szacowany do 2020 r. na 1,4 bln dolarów. Kilka tygodni przed amerykańskim dofinansowaniem firma otrzymała 2 miliony euro w programie Komisji Europejskiej Horizon 2020.

Fintech 71 to akcelerator non-profit dla startupów fintechowych i oferujących innowacje finansowe, tworzony przez firmy ze stanu Ohio w USA.