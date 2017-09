Będzie wzrost eksportu?

Polski eksport może w tym roku po raz pierwszy przekroczyć 200 mld euro, prognozuje wicepremier Mateusz Morawiecki. Resort rozwoju liczył ostatnio na wzrost eksportu w br. o 7,5% do 198,7 mld euro

Dynamika eksportu po sześciu miesiącach wyniosła 8,4% r/r, osiągając 99 mld euro. Mamy szanse, by w 2017 roku po raz pierwszy przekroczyć 200 mld euro, co będzie dużym sukcesem eksporterów, ale też instytucji takich, jak KUKE i PFR” - powiedział Morawiecki podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Po publikacji danych o handlu zagranicznym za I półr. br. przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), resort rozwoju napisał w komentarzu, że zakłada na ten rok wzrost eksportu o 7,5% do 198,7 mld euro, wzrost importu o 9% do 197,2 mld euro oraz utrzymanie dodatniego salda obrotów towarowych (na poziomie ok. 1,5 mld euro).

Wcześniej w tym tygodniu GUS podał, że eksport w styczniu-lipcu 2017 r. wzrósł o 8,4% r/r do 114 648,6 mln euro, zaś import wzrósł o 11,1% r/r do 114 018 mln euro. Dodatnie saldo wyniosło 630,6 mln euro wobec 3 121,3 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.

