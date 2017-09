Miliardy na przyspieszenie internetu

Resort cyfryzacji z 4 mld zł na budowę szybkiego internetu rozdysponował 2,4 mld zł

Z 4 mld zł przeznaczonych na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowego internetu w ramach programu Polska Cyfrowa, rozdysponowano już 2,4 mld zł - poinformował w czwartek wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski

Odpowiadając w Sejmie na pytanie poselskie Zagórski powiedział, że rozstrzygnięto już dwa nabory wniosków o dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych. W sumie dofinansowanych zostanie 130 projektów, obejmujących 1 mln 300 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 7 tys. lokalizacji szkół.

Tych szkół jest czasem kilka w jednej lokalizacji - wyjaśnił wiceminister.

Jak dodał, 80 proc. gospodarstw domowych na terenach wyznaczonych do pokrycia nową infrastrukturą znajduje się w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, są to więc w praktyce tereny wiejskie.

Zagórski podkreślił, że ministerstwo pracuje nad kolejnym naborem wniosków, ponieważ ma jeszcze wolne środki, ale także dlatego, że projekty z dwóch pierwszych nie obejmują wszystkich wskazanych obszarów.

Wiceminister poinformował też, że trwa wdrażanie programu wsparcia poprzez pożyczki małych i średnich firm telekomunikacyjnych. Jego operatorem jest BGK; kwota przeznaczona na to wsparcie to 1 mld zł, a pożyczki te „za chwilę” będą dostępne, tak by podnieść zdolność inwestycyjną tych przedsiębiorców - mówił.

Poinformował również, że Ministerstwo Cyfryzacji włącza się w prace nad pomysłem Komisji Europejskiej „wifi for you”, zgodnie z którym gminy będą mogły otrzymywać unijne dotacje na rozwijanie bezpłatnych hotspotów.

Pomysł jest na etapie kompromisu PE i Rady Europejskiej w zakresie założeń. Oczekujemy na szczegóły, pierwszy nabór wniosków planujemy na przełomie 2018 i 2019 r. - dodał Zagórski.

Jak tłumaczył wiceminister, z powodu uwarunkowań geograficznych i demograficznych na wielu obszarach, w szczególności wiejskich, rozwój szybkiego internetu postępuje znacznie wolniej niż w ośrodkach zurbanizowanych.

Takie obszary najczęściej nie są atrakcyjne ekonomicznie, również dla operatorów telekomunikacyjnych, z powodu na zbyt wysokie koszty inwestycji w stosunku do spodziewanych i akceptowalnych przychodów. To jest zresztą stały problem jeśli chodzi o budowę infrastruktury w terenach mniej zurbanizowanych - mówił wiceminister.

Zaznaczył, że wszystkie działania związane z upowszechnieniem szerokopasmowego internetu rząd traktuje jako ważny element zrównoważonego rozwoju kraju i realnego wyrównywania szans terenów wiejskich.

Przypomniał, że jednym z głównych celów Ministerstwa Cyfryzacji jest zapewnienie - zgodnie także z europejską agendą cyfrową - do 2020 roku wszystkim gospodarstwom domowym łącz o szybkości co najmniej 30 Mb/s oraz budowa popyt na szybsze usługi, tak by do tego samego roku co najmniej połowa gospodarstw korzystała z łącz o szybkości 100 Mb/s.

Zagórski przypomniał też, że we wtorek rząd przyjął projekt ustawy o budowie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej (OSE), której operatorem będzie NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy).

Zgodnie z tym projektem budżet państwa może pokrywać koszty szybkiego internetu udostępnianego w szkołach. Jesteśmy przekonani, że przyspieszy to podłączanie szkół przez operatorów, bo będą oni mieli gwarancję odbioru usługi, opłacanej z budżetu - mówił wiceminister.

Dodał, że zgodnie z programem zbudowane przez operatora łącze do szkoły OSE będzie dzierżawić na warunkach komercyjnych. Dodatkowo powinno to przyspieszyć rozwój sieci w okolicy szkół.

Zagórski powiedział, że od 2021 r. organy prowadzące szkół będą miały obowiązek zapewniania szybkiego internetu na drodze zakupu komercyjnego albo za pośrednictwem OSE.

SzSz(PAP)