Projekt budowy elektrowni atomowej nabiera tempa

Na przełomie roku ma zostać w rządzie podjęta konkretna, „kierunkowa” decyzja dotycząca budowy elektrowni atomowej i pewnie będzie to decyzja wdrażająca projekt w życie - ocenił Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów

„Myślę, że na przełomie roku powinna być już bardzo konkretna, kierunkowa decyzja” - dodał.

Pytany czy ta „kierunkowa decyzja” raczej będzie oznaczać potwierdzenie wdrożenia projektu niż jego zaniechanie, Kowalczyk powiedział „Pewnie tak, na zaniechanie jeszcze będzie czas”.

Minister poinformował, że w 2018 r. polityka dywidendowa rządu nadal ma zachęcać spółki Skarbu Państwa do inwestowania.

Generalna polityka jest taka, że nie ograbiamy spółek. Zachęcamy do inwestowania. Chcemy jak najbardziej umożliwić spółkom inwestowanie - powiedział.

Pytany, czy któryś sektor będzie bardziej „narażony” na wypłacanie dywidend, powiedział: „Trudno powiedzieć jak to będzie sektorowo rozłożone”.

Dodał, że rząd nie planuje obecnie zmiany nadzorów resortowych nad spółkami.

Na pewno do końca roku nic się nie zmieni. Żeby ocenić, musi to rok funkcjonować w obecnym kształcie, więc nie ma żadnych zmian. Po roku, po ocenie, popatrzymy jak to wygląda - powiedział.