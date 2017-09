Niemcy: W internecie fala krytyki pod adresem kanclerz

Wybory w Niemczech już niedługo ale nastroje są gorące. Niedawno ubiegająca się o kolejną reelekcję kanclerz Angela Merkel została obrzucona pomidorami podczas wiecu wyborczego. W internecie atmosfera wcale nie jest mniej gorąca.

Szczególnie mocno widać to w internecie, choćby na Facebooku na stronie pani kanclerz. Gdy administracja oficjalnego profilu niemieckiej polityk zmieniła zdjęcie w tle prezentując wizerunek pod kątem wyborów komentarze zalała istna fala krytyki pod adresem Angeli Merkel.

Jeden z wyborców w ostrych słowach skrytykował obecną politykę kanclerz:

W Niemczech dało się kiedyś dobrze żyć, ale teraz kanclerz Merkel promuje ludzi nie znających nawet niemieckiego, ludzi którzy znają tylko turecki a na dodatek zwiększa dla nich socjal o 25 euro więcej na dziecko!

Iny zadał przywódczyni Niemiec pytanie:

Czy otwarcie granic dla imigrantów nie było naruszeniem ustawy zasadniczej?

Inne komentarze także są w dużej części sceptyczne lub złośliwe:

„Sukces dla Niemiec?” - ironicznie pyta komentujący, odnosząc się do hasła wyborczego kanclerz. „Angela, Twój czas minął”; „Ludzie w końcu się obudzą”; „Merkel i goście znów się zabawią!” - to tylko garść komentarzy krytycznych. Oprócz nich sporo jest jednak też wypowiedzi przychylnych pani kanclerz. Warto dodać, że sporo z chwalących Angelę Merkel na jej profilu to osoby noszące orientalne, bliskowschodnie nazwiska.

Wybory do Bundestagu odbędą się już jesienią.

