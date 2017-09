Bitcoin gwałtownie tanieje

Kończy się złota era bitcoina? Wartość tej kryptowaluty spadła dzisiaj o ponad 9 proc. Przyczyną spadków jest Azja

Chiny nie zamierzają odpuścić bitcoinowi. Niedawno doszło do tąpnięcia wyceny tej kryptowaluty, kiedy chiński bank centralny zakazał organizacji zbiórek w tej walucie. Ale ten cios był niczym w porównaniu z decyzją, jaka została ogłoszona w Państwie Środka dzisiaj.

Chiny nakazały zamknięcie wszystkich giełd bitcoina w kraju. To oznacza, że nie będzie można ani nabywać, ani sprzedawać tej kryptowaluty. Uniemożliwi to spekulowanie bitcoinem oraz transfer środków z Chin do innych krajów.

Dla wielu Chińczyków dodatkowym problemem jest to, że prowadzili oni tzw. farmy, służące do „wydobywania bitcoina”. Technologia, jaka stoi za bitcoinem, zakłada, że jeśli wykona się dostatecznie dużo obliczeń, można stworzyć kolejną monetę. To wymagało zakupu nowoczesnych komputerów, zwłaszcza wyposażonych w dobre karty graficzne (to one wykonywały obliczenia), ale wiele chińskich firm zajmowało się „kopaniem” kryptowaluty. Obecnie ich działalność przestanie mieć sens.

Jeszcze niedawno, bo 1 stycznia, kurs bitcoina osiągnął poziom 4 905 dolarów za sztukę. Obecnie jest to niespełna 3 490 dolarów. To oznacza, że w ciągu niespełna dwóch tygodni kryptowaluta straciła blisko 30 proc. swojej wartości.