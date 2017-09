MIT wspiera polskie Startupy - lista firm i projektów

Młodzi polscy przedsiębiorcy stworzyli technologie, których nie powstydziłyby się globalne koncerny. MIT Enterprise Forum Poland wybrał kolejne 23 innowacyjne startupy technologiczne do akceleracji!

MIT Enterprise Forum Poland ogłosił listę wybranych polskich startupów, które dziś rozpoczęły program akceleracji realizowany w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology. Wśród nich znaleźli się m.in. twórcy nowej igły biopsyjnej, która minimalizuje ryzyko infekcji po biopsji stercza, wewnątrzczaszkowego implantu do leczenia guzów mózgu, platformy służącej do automatycznej komunikacji z klientem za pomocą botów czy dronów wykorzystywanych m.in. do monitorowania przesyłu gazu ziemnego.

Wciąż szukamy polskich jednorożców. Do 3. edycji programu przyjęliśmy startupy rozwijające technologie, które mają szansę na komercjalizację nie tylko w kraju, ale również za granicą. To rozwiązania innowacyjne, niektóre wręcz unikalne w skali globalnej – twierdzi Magdalena Jabłońska, dyrektor operacyjna MIT Enterprise Forum Poland.

W 3. edycji programu najliczniejszą grupę stanowią startupy fintechowe, które przejdą akcelerację w ramach ścieżki „Let’s Fintech with PKO Bank Polski”, realizowanej z udziałem lidera polskiego sektora bankowego – PKO Banku Polskiego. W projekt zaangażowani są również tacy rynkowi giganci jak Grupa PGNiG, KGHM CUPRUM – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Grupa Adamed, Intel, Visa czy Hewlett Packard Enterprise Polska. Do trzeciej edycji programu MIT Enterprise Forum Poland zgłosiło się 117 startupów technologicznych z całej Polski. Zespoły, które przejdą akcelerację zostały wybrane m.in. na podstawie ocen przyznanych przez blisko 60 polskich i zagranicznych jurorów.

Wraz z partnerami programu umożliwiamy startupom uporządkowanie wiedzy biznesowej oraz uczymy je, jak w sposób skuteczny i zrozumiały dla klientów, partnerów czy inwestorów na całym świecie prezentować firmę technologiczną i innowacyjne rozwiązania - mówi Magdalena Jabłońska. Program akceleracji umożliwia również testowanie i walidację pomysłu biznesowego dzięki zaangażowaniu ekspertów i zasobów technicznych udostępnianych przez partnerów w ścieżkach branżowych. Najlepsze startupy będą miały możliwość zaprezentowania swoich technologii w USA, w trakcie bootcampu w Bostonie – dodaje Jabłońska.

Partnerami wspierającymi program są Campus Warsaw, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) oraz Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Od strony prawnej startupy wspierane będą przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy, a w stworzeniu strategii ochrony własności intelektualnej pomogą eksperci z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Program wspierany jest grantem uzyskanym przez MIT Enterprise Forum Poland w pilotażowym konkursie ScaleUp, realizowanym w ramach rządowego programu StartInPoland.

Lista startupów zakwalifikowanych do 3. edycji programu MIT Enterprise Forum Poland

AliaTechnics: Innowacyjne systemy magnetyczne wykonane z magnesów trwałych oraz elektromagnesów, zapewniające większą wydajność i obniżenie kosztów operacyjnych maszyn, m.in. w przemyśle wydobywczym.

BanqUp: Usługa otwartej bankowości integrująca produkty bankowe i usługi fintech oraz wykorzystująca zaawansowaną analitykę danych transakcyjnych i multi-bankowość (PSD2).

BBH Biotech Polska: Wytwarzanie organicznych kosmetyków przeciwzapalnych i przeciwzmarszczkowych z wykorzystaniem sproszkowanego jadu pszczelego.

BZB UAS: Projektowanie oraz produkcja długodystansowych Bezzałogowych Systemów Latających wykorzystywanych m.in. do monitorowania przesyłu gazu ziemnego.

Cancer Center: Lepsza i szybsza diagnoza raka przy użyciu machine oraz deep learning.

DEBN: Nowa igła biopsyjna pokryta powłoką polimerową z optymalną kombinacją antybiotyków, która minimalizuje ryzyko infekcji po biopsji stercza.

DIMTT: System przeznaczony dla firm produkcyjnych, umożliwiający zarządzanie wyposażeniem przedsiębiorstwa oraz automatyzację procesów związanych z ich logistyką i ewidencjonowaniem.

Elastic Cloud Solutions: Budowa zaawansowanego intranetu dla małych firm wraz z szeregiem funkcjonalności mobilnych Digital Workplace zwiększających produktywność pracowników.

Hospicare: Aplikacja mobilna OncoWay dedykowana pacjentom onkologicznym, która wspiera terapię i życie z chorobą nowotworową.

IDENTT: Bezpieczne i praktyczne rozwiązania IT z wykorzystaniem technologii, m.in. głębokich sieci neuronowych.

Imageen: Wykorzystanie sztucznej inteligencji do zmniejszenia wyłudzeń i poprawy efektywności sprzedaży w branży ubezpieczeniowej.

INNECT: Wspomaganie decyzji marketingowych banków poprzez definiowalne porównania ofert na produkty finansowe.

iSourceTec: Robotyzacja procesów biurowych back-office bez konieczności zmiany architektury IT, eliminująca powtarzalne procesy, takie jak m.in. porównywanie danych i ich transfer między systemami.

Lerta: Wsparcie dla sprzedawców energii w indywidualizowaniu oferty dzięki systemowi opomiarowania i analizy danych.

LGM: Elektroniczny sterownik generatorów elektrycznych pozwalający odebrać do kilku razy więcej mocy niż standardowa.

Prking: Rozwiązanie dla różnego rodzaju parkingów, usprawniające wjazd, płatności oraz znalezienie wolnego miejsca.

Silencions: Innowacyjne materiały do zwalczania zanieczyszczenia hałasem i wibracjami mechanicznymi w efektywny i tani sposób.

Soma Healthcare: Sztuczna inteligencja jako narzędzie usprawniające pracę w dziedzinie diagnostyki obrazowej.

Sonoeletric: Opatentowany, zasilany bezprzewodowo implant wewnątrzczaszkowy generujący ultradźwięki oraz terapeutyczne pole elektryczne do leczenia guzów mózgu.

Specfile: Cyfrowy sejf – aplikacja szyfrująca dbająca o bezpieczeństwo najważniejszych dokumentów w każdej firmie.

TalkToBot: Usługa automatyzująca wszystkie kanały komunikacji z klientem poprzez użycie botów.

Tutorial Online - System Electronic Performance Support (SEPS) wspierający pracę poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy w wymaganym zakresie, dedykowany m.in. działom IT dużych przedsiębiorstw.

Zweryfikujfirmę - Platforma automatycznie przetwarzająca Jednolite Pliki Kontrolne w celu oceny bieżącej sytuacji finansowej firm.

MIT Enterprise Forum Poland to jeden z największych w Polsce programów akceleracyjnych stanowiący część globalnej sieci MIT Enterprise Forum. Program, realizowany oparciu o know-how MIT w Bostonie, zapewnia polskim startupom naukowo-technologicznym na wczesnym etapie rozwoju wsparcie w zakresie rozwoju ich modelu biznesowego. MIT EFP umożliwia też rozwijanie pomysłów dzięki współpracy z największymi polskimi i międzynarodowymi firmami. Operatorem programu jest Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.4. Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP. Wartość dofinansowania, to: 5, 9 mln zł Beneficjentem (operatorem grantu) jest Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, która jest licencjonowanym oddziałem MIT Enterprise Forum Poland w Polsce.

MW