Modlin potrzebuje 60 mln zł na inwestycje

Lotnisko w Modlinie potrzebuje 60 mln zł na inwestycje: 50 mln zł na rozbudowę terminalu i 10 mln zł na remonty dróg kołowania; pieniądze są konieczne do rozwoju lotniska, jednak na to zobowiązanie brak zgody jednego z właścicieli - mówi p.o. prezesa portu Leszek Chorzewski

Właścicielami spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin są: Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc. udziałów), województwo mazowieckie (30,37 proc. udziałów), Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (30,39 proc. udziałów) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (4,81 proc. udziałów).

W czwartek „Dziennik Gazeta Prawna” w artykule „Zamkną lotnisko w Modlinie?” napisał, że przeciągający się konflikt między udziałowcami największego portu lotniczego dla tanich linii w Modlinie może doprowadzić do paraliżu lotniska. Drogi kołowania wymagają pilnego remontu, a na uruchomienie pieniędzy muszą zgodzić się wszyscy właściciele. Według gazety PPL jest przeciwne inwestycjom. Chciałoby przejąć kontrolę nad Modlinem i dąży do tego za wszelką cenę.

O wszystkich naszych planach krótko i długoterminowych wiedzą właściciele. Znaleźliśmy bank, który jest gotowy dać nam kredyt w wysokości 60 mln zł. Z tej kwoty 50 mln ma być przeznaczone na rozbudowę terminalu, a 10 mln zł na kompleksowy remont dróg kołowania. Bank ocenił nasz model biznesowy i uznał, że kwota o jaką się ubiegamy, może być zaciągnięta bez dodatkowych zabezpieczeń, co oznacza, że żaden z właścicieli nie poniesie dodatkowych kosztów z tego wynikających, a zaciągnięte zobowiązanie będzie spłacone z przychodów lotniska. Nie możemy jednak podpisać umowy z bankiem, ponieważ PPL się na to nie zgadza - powiedział Chorzewski.

Dodał, że PPL „podważa wszystkie wyliczenia i ekspertyzy”. PPL zarządza warszawskim Lotniskiem Chopina.

Jak tłumaczył, zgodnie z planem długoterminowym, na lotnisku mają być wyremontowane wszystkie drogi kołowania, płyty postojowe, a w przyszłości zbudowany nowy pas startowy równoległy do obecnego, o długości 3 km.

Jak dodał, rozbudowa terminalu jest potrzebna nie tylko z powodu zwiększającej się liczby pasażerów - w tym tygodniu port obsłużył 10- milionowego pasażera od momentu swojego powstania - ale także ze względu na przychody z działalności pozalotniczej.

Zapewnił, że lotnisko funkcjonuje bezpiecznie, a w spółce są środki, które są przeznaczone na bieżące remonty dróg kołowania.

Jesienią rozpoczynamy remonty poszczególnych fragmentów dróg kołowania. Lotnisku nic nie grozi. Oprócz tego, że w przyszłości wymaga dofinansowania. Te 60 mln zł przy naszym modelu finansowym, to jest kwota, którą możemy wziąć i obsłużyć z własnych przychodów - mówił Chorzewski.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson powiedział, że obecnie nie ma decyzji o zamknięciu lotniska w Modlinie.

Żeby zamknąć lotnisko musiałoby się okazać, że któraś z dróg kołowania, bądź płyty postojowej, czy pas startowy zagraża bezpieczeństwu operacji. Na dziś wyłączona jest jedna droga kołowania, jako ULC po audycie w lutym o tym zdecydowaliśmy. Ale to nie zagraża operowaniu lotniska, które funkcjonuje - powiedział.

Podkreślił, że ULC cały czas nadzoruje stan wszystkich lotnisk w Polsce.

Pilnujemy tego, żeby było bezpiecznie. Lotniska mają wiele dróg kołowania. To, jak porty zarządzają tym, jak kołują samoloty - to jest kwestia zarządzającego lotniskiem i jest poza nami. My weryfikujemy pod względem bezpieczeństwa operacji lotniczych, jaki jest stan nawierzchni takich dróg, czy płyt postojowych. Lotnisko w Modlinie na dziś ma możliwości dróg kołowania dla samolotów. Niezależnie od tego, lotnisko cały czas prowadzi prace związane z renowacją tych dróg - tłumaczył szef ULC.