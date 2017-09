Amerykańska misja szefa MSZ

Szef MSZ Witold Waszczykowski rozpoczyna w piątek wizytę w USA. Przedstawicielom administracji prezydenta Donalda Trumpa, dyplomatom, amerykańskiej Polonii i ekspertom waszyngtońskich think tanków przedstawi cele i kierunki polskiej polityki zagranicznej.

Minister rozpocznie swoją kolejną, prawie tygodniową, amerykańską wizytę od udziału w piątek, w ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Demokracji, razem ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, sekretarzem stanu Rexem Tillersonem oraz ministrami spraw zagranicznych 30 państw członkowskich Wspólnoty Demokracji (Community of Democracies) w spotkaniu rady zarządu tej powstałej w 2000 roku w Warszawie organizacji.

Wspólnota Demokracji zrodziła się z inicjatywy ówczesnych szefów dyplomacji USA i Polski, Madeleine Albright i Bronisława Geremka. Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji, globalnej koalicji państw demokratycznych, znajduje się w Warszawie. Głównym celem organizacji jest promowanie na świecie demokratycznych norm i zasad.

Zdaniem dziennikarzy akredytowanych w Departamencie Stanu USA, podczas piątkowego spotkania rady zarządu zostanie omówiona m.in. sytuacja w Wenezueli, Korei Północnej oraz Iranie, a także rola demokracji w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Jak poinformowały PAP źródła dyplomatyczne w amerykańskim resorcie spraw zagranicznych, oczekuje się, że piątkowe spotkanie ministrów zaowocuje wydaniem wspólnego oświadczenia uczestników tej konferencji.

Po rozmowach w Departamencie Stanu USA minister Waszczykowski spotka się w sobotę w Doylestown, w stanie Pensylwania, w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej zwanym Amerykańską Częstochową, z przedstawicielami organizacji polonijnych i przywódcami Polonii. Z Doylestown polski minister spraw zagranicznych uda się do oddalonego o ok. 130 km Nowego Jorku.

W przyszłym tygodniu Waszczykowski ponownie spotka się z Polonią w stanie New Jersey i w metropolii nowojorskiej, gdzie będzie przebywał w związku z obradami 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Weźmie w nich udział również prezydent RP Andrzej Duda, którego przylot do Nowego Jorku spodziewany jest w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego. Prezydent wystąpi na sesji we wtorek.

Z metropolii nowojorskiej, gdzie minister Waszczykowski będzie rozmawiał także z przedstawicielami amerykańskich organizacji żydowskich, powróci w środę do stolicy USA.

Szef polskiej dyplomacji spotka się tego dnia ze specjalnym wysłannikiem Białego Domu ds. Ukrainy Kurtem Volkerem oraz z ekspertami czołowych ośrodków badawczych. Weźmie również udział w jednej z dyskusji panelowych dorocznej konferencji Centrum Analiz Polityki Europejskiej (CEPA), najstarszego i jedynego z licznych waszyngtońskich think tanków koncentrującego się w swojej działalności na problematyce dawniej podległych Moskwie państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Do udziału w 9. dorocznej konferencji CEPA, w tym roku odbywającej się pod hasłem „Ochrona Związków Transatlantyckich w Dobie Przemian” (Preserving Atlanticism in a Time of Change), organizatorzy wśród gości z Polski zapowiadają także udział ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który jednak do pory nie potwierdził przyjazdu.

PAP/ as/